Elefante scappato dal circo Orfei a Imola, protestano gli animalisti: il precedente della giraffa Aleksander

A Imola un elefante del circo Maya Orfei Madagascar è fuggito ieri, martedì 12 marzo, dalla custodia dei suoi proprietari, girovagando nella città già segnata, nel 2012, dalla vicenda della giraffa Aleksander, morta dopo una doppia iniezione di anestetico sparata per fermarla. Ieri, al momento dell’arrivo delle autorità, il pachiderma era già nuovamente in mano ai gestori del circo. Gli animalisti: “Il circo con gli animali è maltrattamento, manifestazione il 16 e il 17 marzo contro lo sfruttamento“.

Circo Orfei di Imola, la fuga dell’elefante

La fuga dell’elefante, immortalato in libertà in un prato e su una pista ciclabile e segnalato alle forze dell’ordine, ha destato stupore nei cittadini ben memori della corsa in città, nel 2012, della giraffa Aleksander.

Dodici anni dopo, da venerdì 15 a domenica 24 marzo, sarà il circo Maya Orfei Madagascar ad allestire il tendone nel piazzale Lungofiume.

Imola, dove è fuggito l’elefante del circo Maya Orfei Madagascar

L’elefante fa parte degli oltre 100 animali del circo, che comprende zebre, cavalli, giraffe, ippopotami, cammelli, lama, leoni tra cui Symba, raro esemplare di leone bianco.

Elefante del circo fuggito a Imola, la protesta degli animalisti

“Il circo con gli animali non è spettacolo, è maltrattamento” fa sapere l’Enpa di Dozza dopo il caso dell’elefante fuggito dal circo Maya Orfei Madagascar di Imola.

“Per dire ancora ‘no’ a questo sfruttamento“, continua l’Ente, “abbiamo organizzato una manifestazione sabato 16 e domenica 7 marzo” nel piazzale in cui sarà allestito il tendone.

I volontari chiederanno perciò di non portare i propri figli a spettacoli “che prevedono lo sfruttamento degli animali“, insegnando invece a “rispettarli“.

Animali in fuga dal circo a Imola, il precedente della giraffa Aleksander

Imola aveva già assistito alla fuga di un animale del circo nelle strade della città. Nel settembre 2012 la giraffa Aleksander era scappata ai suoi custodi, ingaggiando spaventata un lungo inseguimento con le forze dell’ordine e seminando il panico tra gli abitanti.

Dopo essere stato anestetizzato e riportato ai proprietari, l’animale non era però riuscito a sopravvivere, non reggendo allo stress e morendo il 21 settembre.