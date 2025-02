El Boussetaoui ucciso a Voghera, l'ex assessore Massimo Adriatici rischia il processo per omicidio volontario

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sull’omicidio di Youns El Boussetaoui, accusando l’ex assessore alla sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, di omicidio volontario aggravato. Il caso risale al 2021: Adriatici uccise El Boussetaoui con un colpo di pistola dopo essere stato aggredito. L’ex politico, in servizio di ronda armata, sostenne la tesi di un colpo partito in modo accidentale.

L’ex assessore di Voghera accusato di omicidio

Omicidio volontario aggravato: questa l’accusa per Massimo Adriatici, ex assessore di Voghera, a processo per la morte di Youns El Boussetaoui.

Le conclusioni della Procura pavese portano a un nuovo processo imminente, dopo che lo scorso novembre il giudice Valentina Nevoso aveva richiesto alla stessa di riformulare l’accusa, da eccesso colposo di legittima difesa a omicidio volontario.

Fonte foto: ANSA

La morte di Youns El Boussettaoui aveva generato proteste e presidi a Voghera

La ronda armata

Il pm aveva inizialmente chiesto una pena di tre anni e sei mesi per eccesso colposo di legittima difesa, ma il giudice ha deciso di riqualificare il reato, avanzando l’ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale.

Al termine delle indagini preliminari aggiornate, la Procura di Pavia, sotto la direzione di Fabio Napoleone, ha sostenuto che Adriatici avesse violato i suoi doveri di assessore alla sicurezza del Comune di Voghera, impegnandosi indebitamente in un servizio di ronda armata.

L’omicidio di El Boussettaoui

Il 20 luglio 2021, Adriatici uccise Younes El Boussettaoui con un colpo di pistola in piazza, dopo essere stato colpito con una forte manata che lo fece cadere.

Quella sera, l’ex politico e poliziotto portava con sé una pistola, pronta all’uso. La vittima, Younes El Boussettaoui, noto per il suo comportamento molesto e già segnalato più volte, stava disturbando i clienti dei locali.

Adriatici, senza allertare le autorità, mostrò la pistola all’uomo, che reagì con un’aggressione. Fu allora che Adriatici sparò, colpendo El Boussettaoui al torace da vicino. L’uomo morì poco dopo per shock emorragico acuto.

Chi è Massimo Adriatici

Massimo Adriatici è un ex assessore alla sicurezza del comune di Voghera in quota Lega. Avvocato ed ex poliziotto con regolare porto d’armi, ha sostenuto che il colpo di pistola che ha ucciso il 39enne marocchino fosse partito accidentalmente mentre cadeva durante la colluttazione.

La sua vicenda ha suscitato un acceso dibattito politico, fra chi ha difeso Adriatici come vittima di un’aggressione, e altri che invece hanno criticato l’uso della forza letale.