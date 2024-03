Edoardo Galli scomparso a Colico vicino Lecco: l'ipotesi della fuga in Russia del 17enne, cosa cercava online

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Edoardo Galli, di 17 anni, è scomparso nella giornata di giovedì 21 marzo da Colico, paese in provincia di Lecco. Tra le ipotesi c’è la possibilità che possa essersi trasferito in Russia.

Quando è scomparso da Colico Edoardo Galli

Giovedì mattina il ragazzo, come riporta il ‘Corriere della Sera’, è uscito per andare a scuola, ma al liceo scientifico Nervi di Morbegno non è mai arrivato. Sarebbe salito su un treno diretto a Milano, per poi far perdere le sue tracce.

Ai genitori aveva raccontato di avere un impegno nel pomeriggio. Quando il padre, non vedendolo rientrare in serata e non riuscendo a contattarlo (il telefono risulta spento), ha lanciato l’allarme.

Il ragazzo scomparso è di Colico, in provincia di Lecco.

Cosa si sa su Edoardo Galli

Edoardo si sarebbe allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Le ultime ricerche sul computer fatte da Edoardo Galli prima di scomparire nel nulla puntavano a trovare informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, ma tra le ricerche c’erano anche notizie sulla guerra in Ucraina.

La madre è russa e il ragazzo ha il doppio passaporto. Si indaga anche sulla possibilità che stia cercando di raggiungere la Russia, anche se al momento è l’ipotesi meno avvalorata dagli inquirenti.

Dalla serata di lunedì, decine di uomini stanno battendo i boschi della Valsassina, sul versante lecchese del Lario: il monte Legnone, l’Alpe di Paglio e di Giumello.

Dove è stato avvistato Edoardo Galli

Una segnalazione arrivata alla famiglia di Edoardo nelle scorse ore, come riportato da ‘L’Eco di Bergamo’, sembrerebbe essere attendibile: il diciassettenne sarebbe stato avvistato sabato nella Bergamasca, seduto su una panchina lungo un sentiero del monte Suchello, lungo il crinale che separa la valle Brembana dalla valle Seriana.

Il ragazzo potrebbe aver raggiunto la località a piedi da Casargo, percorrendo decine di chilometri nei boschi, lungo la dorsale orobica.

L’appello a ‘Chi l’ha visto?’ dei genitori di Edoardo Galli

Il papà e la mamma di Edoardo Galli hanno lanciato un appello alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’: “Torna da noi, siamo tutti preoccupati e agitati. Non hai idea di come stanno i nonni in questo momento. Ti vogliamo bene e ti aspettiamo a braccia aperte”. Il papà ha poi aggiunto: “Ovunque lo abbiate visto, anche nel nel dubbio, fate segnalazioni il più possibile”.

La prima segnalazione arrivata nella mattinata di martedì dalla provincia di Bergamo è, come riportato dall”ANSA’, in fase di verifica.