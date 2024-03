Edoardo Galli scomparso a Colico e il mistero dell'ultimo messaggio inviato all'amico: il punto sulle ricerche

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti senza sosta le ricerche di Edoardo Galli, il ragazzo di 16 anni scomparso una settimana fa da Colico nel Lecchese. Di certo c’è che il giovane è passato per la stazione di Milano, dove è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ma dove fosse diretto nessuno è ancora in grado di dirlo. Nelle ultime ore sono emersi altri elementi che pongono ulteriori interrogativi, come l’ultimo messaggio lasciato all’amico e le due cartelle che lo si vede portare in mano.

Edoardo Galli ripreso dalle telecamere a Milano

L’ultima immagine disponibile di Edoardo Galli risale a giovedì 21 marzo, il giorno in cui ha fatto perdere le sue tracce. Il giovane è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della stazione centrale di Milano, alcune ore dopo essere uscito di casa per andare a scuola.

Nel filmato, come riporta il Corriere della Sera, si vede il 16enne che gira tranquillo per alcuni minuti tra le vetrine dei negozi della stazione e poi prendere un gelato, come se dovesse ingannare il tempo in attesa di qualcosa o qualcuno.

L’adolescente ha uno zaino in spalla e in mano due cartelle bianche. Un dettaglio insolito che anche la madre ha notato quella mattina prima di uscire di casa, come riporta Monza Today. Alla sua domanda in merito Edoardo ha risposto che servono per un corso che fa nel doposcuola.

Nel video si vede poi il giovane venire avvicinato da un’altra persona: i due parlano un po’, quindi si allontanano insieme. Poi più nulla.

Il percorso di Edoardo Galli

Secondo quanto ricostruito da Chi l’ha visto?, giovedì mattina, come ogni giorno, Edoardo Galli viene accompagnato dalla madre alla stazione di Colico e prende il treno delle 6.58 per Morbegno (Sondrio), dove frequenta il liceo scientifico.

Fonte foto: Tuttocittà.it Edoardo Galli è scomparso da Colico in provincia di Lecco il 21 marzo

Le telecamere della stazione di Morbegno lo riprendono alle 7.30, tre minuti dopo il 16enne spegne il cellulare, che da allora non risulta più raggiungibile.

Ma invece di andare a scuola va nella direzione opposta e raggiunge l’abitazione di un suo amico.

Il messaggio lasciato all’amico

Qui lascia 20 euro nella cassetta della posta, probabilmente un piccolo debito da saldare con l’amico. Sulla banconota ha scritto un messaggio: “Non smettere mai di sognare”.

Il padre del giovane, intervistato dall’inviato del programma di Rai 3, parla di un brutto segnale: “Evidentemente aveva in mente di andare chissà dove, di non tornare”.

Edoardo quindi torna in stazione, dove viene ripreso nuovamente dalle telecamere. E prende un altro treno, che lo porta a Milano. È questo il percorso che è stato possibile ricostruire finora.

L’ipotesi della fuga pianificata

I vari elementi raccolti finora hanno indirizzato gli investigatori verso la pista dell’allontanamento volontario, di una fuga pianificata da tempo.

Da quanto emerso, Edoardo Galli è uscito da casa con un sacco a pelo infilato nello zaino, al posto dei libri, e il doppio passaporto, italiano e russo (la mamma Natalia è originaria di Mosca).

Si era parlato in precedenza di una possibile fuga in montagna, in Valsassina, ma le tracce del giovane a Milano hanno indotto la prefettura di Lecco e la procura a sospendere le ricerche in quota con i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

In queste ore i carabinieri stanno verificando la possibile presenza del giovane su treni o bus partiti da Milano.