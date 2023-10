Edoardo Camilli scomparso da Testaccio a Roma, post disperato della madre su Facebook: "Vi prego, aiutatemi"

A Roma si cerca un ragazzo scomparso, di nome Edoardo Camilli: l’ultima volta il giovane, di 16 anni, è stato localizzato a Centocelle.

Il post su Facebook della madre di Edoardo Camilli

“È mio figlio. Vi prego di condividere“. Si apre così l’appello social di Claudia Persia, mamma di Edoardo Camilli, il sedicenne di Testaccio scomparso nel nulla nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre.

Il post pubblicato dalla donna contiene la descrizione dettagliata del giovane figlio: è alto 193 centimetri, è di corporatura magra, ha capelli castani e occhi verdi. Ha un piccolo segno di riconoscimento che potrebbe essere utile a individuarlo: è un neo chiaro sulla guancia destra. L’appello social chiarisce anche che, il giorno della scomparsa, Edoardo indossava “un golfino grigio chiaro con la zip, pantaloni della tuta neri con tasconi laterali, scarpe Nike alte bianche col baffo azzurro”.

L’appello video della mamma del sedicenne scomparso a Roma

Claudia Persia ha anche registrato un breve video, in cui ha spiegato: “Abbiamo perso le tracce di Edoardo venerdì pomeriggio verso le 15. Quando è uscito aveva il telefono quasi spento, si è spento subito dopo e non si è più riacceso se non per un momento subito dopo, alle 19.30, in zona Centocelle. I carabinieri e la polizia lo stanno cercando ma abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, qualsiasi informazione bella o brutta in vostro possesso vi preghiamo di contattare le forze dell’ordine o noi. Chiamatemi, se volete anche in forma anonima. Abbiamo veramente bisogno dell’aiuto di tutti voi“.

Poi, rivolta al figlio, la donna ha aggiunto: “Edoardo, se invece sei tu ad ascoltare questo messaggio, torna a casa, rivolgiti alle forze dell’ordine, fai in modo di farci sapere dove sei e ti veniamo a prendere, ti aspettiamo e lo affrontiamo insieme”.

Chi è Edoardo Camilli

Edoardo Camilli è un ragazzo di 16 anni di Testaccio, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre. Studente del Gioberti, Edoardo è il fratello di Francesco Camilli, che fa parte dei Giovani Democratici del I Municipio di Roma.

Il sedicenne è stato localizzato per l’ultima volta alle ore 19,30 di venerdì in zona Centocelle, sempre a Roma.