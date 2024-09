Economista cinese Zhu Hengpeng parla male di Xi e sparisce nel nulla: criticò il presidente in una chat

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Non c’è più traccia del noto economista cinese Zhu Hengpeng. Fino a poco tempo fa considerato come uno dei massimi esperti cinesi in materia, l’uomo era stato indagato per aver parlato del presidente Xi Jinping in termini non proprio lusinghieri in una chat privata. Di lui, al momento, non si hanno più notizie.

Sparito l’economista cinese Zhu Hengpeng: l’arresto

Zhu Hengpeng è sparito ormai dallo scorso mese di aprile. All’epoca, l’economista cinese ha dovuto affrontare delle indagini e un arresto.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il ricercatore è stato infatti rimosso dagli incarichi che svolgeva presso l’Istituto cinese di economia, indagato e, successivamente arrestato.

Il presidente Xi Jinping in un recente scatto

E non è solamente l’accademico a essere sparito: anche tutti i suoi lavori sembrano essere stati totalmente cancellati e non possono più essere reperiti.

L’uomo è apparso in pubblico per l’ultima volta ad aprile, durante un evento per l’emittente Caixin. Nel mese di maggio, poi, avrebbe dovuto partecipare ad una conferenza ufficiale presso l’Università Tsinghua.

Tuttavia, non solo Zhu Hengpeng non ha partecipato, ma il suo nome è stato rimosso dall’elenco dei relatori dell’evento.

I motivi dell’arresto

Ma quello che è toccato di Zhu Hengpeng non è di certo un caso isolato: si tratta della punizione per aver osato parlare del presidente Xi Jinping come si parla di una persona qualunque, all’interno di una conversazione privata.

L’economista cinese avrebbe infatti criticato Xi Jinping ed il suo pensiero su WeChat, social media molto utilizzato in Cina e simile al nostrano WhatsApp.

Non è chiaro cosa esattamente Zhu Hengpeng abbia scritto all’interno della chat privata incriminata, ma le ricostruzioni parlano di un riferimento alla mortalità del presidente cinese.

La sparizione dell’economista e delle sue opere accademiche sembra in quest’ottica quasi un monito, atto a scoraggiare eventuali seguaci e possibili oppositori di Xi Jinping.

Un messaggio chiaro

Insomma, il messaggio lanciato dal governo cinese e dal presidente Xi Jinping sembra abbastanza chiaro.

Il destino che è toccato all’economista cinese Zhu Hengpeng toccherà anche a coloro che avranno l’ardire di criticare la gestione del presidente.

Un messaggio forte, che arriva in un momento in cui le scelte economiche della Cina e la conseguente stagnazione avrebbero potuto causare reazioni avverse alla Repubblica di Xi.