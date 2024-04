Eclissi totale protagonista elezioni Usa, il profilo del volto di Trump oscura il Sole: “Salveremo l’America"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

“Il momento più importante della storia umana” sta per arrivare. Comincia così lo spot elettorale di Donald Trump pubblicato l’8 aprile, giorno nel quale si è verificata l’eclissi totale. Sul suo profilo Truth, il social network da lui fondato, Trump sfrutta la popolare attrazione dell’eclissi per far parlare di lui e dare voce al suo slogan. Le immagini infatti fanno pensare si parli dell’eclissi totale di Sole, ma invece della Luna a oscurare il Sole è il profilo del volto di Trump. “Salveremo l’America e la renderemo di nuovo grande”, il messaggio conclusivo.

Eclissi totale particolare

È un uccello? È un aereo? È la luna che attraversa il sole? No, è la testa di Donald Trump. L’apertura di diversi quotidiani statunitensi riprendono la voce alla radio che nel 1940 annunciava Superman, ma questa volta si tratta proprio di candidato alle elezioni Usa ed ex presidente.

Sul suo nuovo social Truth, appena quotato in Borsa, Donald Trump può sbizzarrirsi con le idee di campagna elettorale più strane (come quando si è paragonato a Nelson Mandela). Non è sfuggita, domenica notte, la pubblicazione del video che lo vede trasformarsi in una Luna che oscura il Sole.

Il video

Nel video in questione l’ex presidente degli Stati Uniti non ha perso occasione per sfoderare i suoi slogan. Il video inizia con la frase: “I momento più importante della storia umana si svolgerà nel 2024” e prosegue con una serie di immagini di persone in attesa di vedere un’eclissi totale (che si è verificata realmente l’8 aprile).

La musica è carica di tensione, ma allo stesso tempo è solenne. È la colonna sonora, nel suo apice, di 2001: Odissea nello spazio. Dallo sfondo in cui si vede un Sole caldo, emerge il profilo di Donald Trump (che ha già un piano per l’Ucraina che piace a Putin). Nero, come la Luna che va a oscurare il Sole, il profilo sale fino a coprire la luce in un’eclissi totale di Sole o, per meglio dire, in un’eclissi totale di trumpiane elezioni.

Il messaggio

Il video mostra ancora le immagini dell’attesa del pubblico, almeno fino alla comparsa del profilo di Trump e la completa sovrapposizione con il Sole dietro di lui. A quel punto la folla è prima stupita, poi festeggia con grida di gioia.

Il ciuffo è inconfondibile, un marchio iconico per l’imprenditore. Mentre la testa di Trump copre il Sole compare lo slogan ufficiale: “Salveremo l’America. E la renderemo di nuovo grande”.