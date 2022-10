Eclissi solare del 25 ottobre, dove si è vista? Il video: in Italia sarà nuovamente visibile tra 4 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Quella di martedì 25 ottobre 2022 è stata una data da ricordare in Italia per l’eclissi parziale di Sole che è stata visibile in diverse città dello Stivale. Da Nord a Sud, infatti, alzando lo sguardo al cielo è stato possibile osservare il momentaneo oscuramento del Sole da parte della Luna che, frapponendosi tra la Terra e la stella, ha proiettato verso il pianeta la sua ombra.

Eclissi parziale di Sole, dove si è vista in Italia

Dall’Italia il fenomeno è stato ben visibile, con una percentuale di oscuramento leggermente maggiore per le Regioni del Nord Est. Le Regioni che hanno potuto godere maggiormente dell’eclissi sono state infatti Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Diversa, invece, la visibilità del fenomeno nelle Regioni del Sud Ovest, soprattutto Sicilia e Sardegna dove l’eclissi si è conclusa con qualche minuto di ritardo rispetto alle altre zone.

Eclissi solare, spettacolo in Siberia

Il fenomeno, durato un paio di ore in Italia, è stato visibile anche in buona parte del Mediterraneo con la sola esclusione del Portogallo e di una parte della Spagna. In Siberia è arrivato invece il picco della miglior visibilità, dove il diametro solare coperto è stato dell’80% contro il 22-29% in Italia.

Eclissi solare, appuntamento tra 4 anni

La prossima eclissi solare sarà tra quattro anni. In Italia, secondo quanto riferito dagli esperti, le prossime visibili saranno quella del 12 agosto 2026 e quella del 2 agosto 2027. In queste occasioni, però, il fenomeno sarà visibile nella sua totalità da Spagna e Africa.