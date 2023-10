Eclissi solare anulare sabato 14 ottobre 2023: dove sarà visibile e perché si parla di "anello di fuoco"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un vero e proprio anello di fuoco al quale potranno assistere milioni di fortunati, tutti con lo sguardo rivolto al cielo. Sabato 14 ottobre 2023, infatti, si verificherà lo straordinario fenomeno dell’eclissi solare anulare.

L’evento sarà ben visibile dalle 16:30 alle 20:00, ora italiana, dagli Stati Uniti al Brasile. Nel Belpaese, infatti, non sarà possibile assistere al fenomeno. Nel Nuovo Continente vedranno il già citato anello di fuoco, chiamato così in quanto la Luna si frappone tra la Terra e il Sole, ma non coprirà totalmente la sua superficie lasciando dunque visibili i suoi contorni.

L’effetto sarà proprio quello di un cerchio illuminato. Tuttavia, noi italiani non dobbiamo rassegnarci: il 28 ottobre 2023 potremo assistere a una eclissi parziale di Luna. Gli spettacoli che il sistema solare offre sono sempre suggestivi: l’ultima volta abbiamo assistito all’eclissi lunare dell’8 novembre 2022, ma ricordiamo anche la Luna rossa del 15 e 16 maggio dello stesso anno.

Come sempre, a coloro che vivono nelle zone interessate dall’eclissi solare anulare di sabato 14 ottobre sono sempre sconsigliate le soluzioni fai da te per poter osservare il fenomeno, come vetri affumicati o i normali occhiali da sole. L’esposizione al disco solare senza un’adeguata protezione potrebbe creare danni permanenti alla vista.