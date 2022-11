Eclissi lunare di martedì 8 novembre: dove e come vederla in Italia, spettacolo in cielo garantito

Martedì 8 novembre 2022 il cielo offrirà uno spettacolo pirotecnico: è attesa la Luna piena in Toro, la cosiddetta Luna del Castoro, che sarà anche eclissi di luna. Il satellite della Terra sarà ancor più suggestivo del solito, colorandosi di una tonalità rossastra, come spiegato da Giuseppe Cutispoto, astrofisico dell’osservatorio Inaf di Catania: “Sono i raggi del Sole rifratti dall’atmosfera terrestre, fenomeno molto più evidente quando la Luna sorge e quando tramonta ma visibile anche durante l’eclissi totale”.

Eclissi lunare: data e ora

Il fenomeno di martedì 8 novembre sarà l’ultima eclissi lunare del 2022 e l’ultima eclissi di qualsiasi genere di quest’anno. Inizierà alle 09:02 ora italiana, raggiungerà il suo culmine alle 11:16 e terminerà alle 14:56, sempre ora italiana.

Eclissi lunare: dove sarà osservabile dal vivo

Purtroppo l’evento non sarà visibile in Italia e in Europa. Potrà invece essere apprezzato dal vivo in Nord e Centro America, alle Hawaii, in Alaska e in altre aree del Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda, secondo.

Fonte foto: ANSA

Come seguire l’eclissi lunare in Italia

In Italia, chi non vorrà perdersi l’eclisse potrà ammirare il fenomeno in streaming. TimeandDate.com seguirà l’evento in diretta a partire dalle 10:00 (ora italiana). Stesso discorso vale per il Lowell Observatory di Flagstaff, in Arizona.

Anche il Virtual Telescope Project, gestito dall’astrofisico Gianluca Masi renderà disponibile il live streaming (a partire dalle 10:30 ora italiana).

Masi ospiterà il webcast da Ceccano, in Italia, ma presenterà immagini dal vivo fornite da un team internazionale di astrofotografi e skywatcher. Infine il famoso Griffith Observatory di Los Angeles trasmetterà il proprio streaming live dalle 9 alle 15, ora italiana.

La Luna del Castoro: significato

La luna piena di inizio novembre, per i nativi americani, è la Luna del Castoro. Perché è chiamata in questo modo? In quanto la luna di questo periodo si manifesta nel momento in cui le temperature cominciano a farsi più rigide e pungenti, preannunciando l’inverno. Ed era in queste settimane che i nativi iniziavano a montare le trappole per catturare i castori che garantivano le pellicce per scaldarsi.