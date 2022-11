È morto Renato Balestra, addio al decano dell'alta moda e stilista di Sophia Loren e Gina Lollobrigida

È morto oggi, sabato 26 novembre, Renato Balestra. La notizia è stata data all”Ansa’ dalle figlie Fabiana e Federica e dalla nipote Sofia. Il decano dell’alta moda aveva 98 anni.

Renato Balestra è morto a 98 anni

Renato Balestra è morto a Roma a 98 anni. I funerali, annunciano le figlie e la nipote, si terranno martedì 29 novembre nella Chiesa di Santa Maria del Popolo.

Con Renato Balestra scompare uno dei punti più alti della moda italiana. In tutta la sua brillante carriera, lo stilista ha lavorato per l’alta e moda e per il cinema, disegnando i costumi delle modelle e delle attrici più amate.

La moda e il cinema di Renato Balestra

Nato a Trieste nel 1924, Renato Balestra scopre la sua passione per la moda quasi per caso.

Appassionato di pianoforte e studente di ingegneria, durante l’ultimo anno di corso perde una scommessa con i colleghi di facoltà e viene costretto a disegnare un abito da donna.

Fonte foto: ANSA Renato Balestra si è spento a 98 anni

La sua bozza finisce sulle scrivanie del Centro Italiano della Moda (CMI) e viene invitato a partecipare a una sfilata. Nel 1953 scopre che la moda è la sua strada, e decide di specializzarsi nell’atelier di Jole Veneziani.

La sua passione per l’arte lo porta a collaborare a Roma per i grandi registi del cinema italiano, quando disegna i costumi di Ava Gardner per “La contessa scalza”, Gina Lollobrigida per “La donna più bella del mondo” e Sophia Loren per “La fortuna di essere donna”.

È il 1954, e Renato Balestra ha già lavorato per i grandi nomi della moda come Emilio Schubert, Maria Antonelli e le Sorelle Fontana.

Il brand

Il brand Balestra nasce a Roma nel 1959 con l’apertura del primo atelier in via Gregoriana 36. Negli anni, Renato Balestra distribuisce le sue collezioni in tutto il mondo, da Los Angeles a Singapore, fino a disegnare le uniformi per Alitalia, Agip e Philippines Airlines.

Tra i più importanti promotori del Made in Italy nel mondo, nel 2015 insieme ad AltaRoma lancia il progetto ‘Be Blu Be Balestra’, che incoraggia i giovani designer a reinterpretare il suo Blu Balestra, noto anche come ‘Blu fiordaliso’, il caratteristico colore nato nei primi anni ’60 e diventato il simbolo della maison.

Il marchio, ora, passerà alla gestione delle figlie Fabiana e Federica e alla nipote Sofia.