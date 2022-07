È morto Paul Sorvino, il cinema piange uno di "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese

Si è spento a 83 anni l’attore Paul Sorvino, celebre per aver recitato in parecchie pellicole di successo. Tra queste spicca la sua interpretazione nel film Quei bravi ragazzi. Popolare anche il suo ruolo nella serie tv Law & Order. Sorvino è morto per cause naturali. negli ultimi cinque anni aveva dovuto affrontare diversi problemi di salute.

Il cinema piange la scomparsa di Paul Sorvino

Sorvino lascia tre figli: Mira, Amanda e Michael, tutti avuti dalla prima moglie Lorraine Davis. Il secondo matrimonio, con Vanessa Arico, era finito nel 1996. Nel 2014 Paul si era risposato con Dee Dee Benkie.

Di origini italiane – il padre, Ford Sorvino, era di famiglia napoletana mentre la madre, Angela Renzi, era originaria della provincia di Campobasso -, Sorvino desiderava sfondare nella lirica. Così si iscrisse alla American Musical and Dramatic Academy di New York. Scoprì successivamente di essere affetto da asma e, con rammarico, fu costretto a rinunciare alla carriera da cantante. Si reinventò attore.

Fonte foto: ANSA Paul Sorvino e Gianni Morandi nel 2006, prima della conferenza stampa del programma Rai “Non facciamoci prendere dal panico”

Dal musical al grande cinema: la carriera di Paul Sorvino

Iniziò dal musical, genere nel quale debuttò a metà degli anni 60 a Broadway, per poi transitare al cinema. La sua è stata una carriera eccezionale. Immortale la sua interpretazione in Quei bravi ragazzi diretto da Martin Scorsese nel 1990 (ebbe il ruolo del mafioso Paulie Cicero), medesimo anno in cui apparve in Dick Tracy accanto a Warren Beatty.

Nel 1991 il suo debutto nella serie Law & Order, nei panni del sergente Phil Cerret. E salvo rare eccezioni, il ruolo del poliziotto italoamericano – o del mafioso – gli è stato sempre congeniale. Da non dimenticare nemmeno le sue interpretazioni in Reds di Warren Beatty, in Cruising di William Friedkin e in Nixon, in cui Oliver Stone, che gli diede la parte dell’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger.

L’ospitata da Gianni Morandi

Nel 2006 prese parte anche allo show televisivo Non facciamoci prendere dal panico di Gianni Morandi, su Rai 1.