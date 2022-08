È morto Niccolò Ghedini, il senatore e storico avvocato di Berlusconi aveva 62 anni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

È morto a Roma mercoledì 17 agosto Niccolò Ghedini. Senatore e politico, il suo nome era legato indissolubilmente a quello dell’ex premier Silvio Berlusconi per la sua attività di avvocato.

Per il momento non sono rese note le circostanze della morte. ‘Adnkronos’ riporta le parole di Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo FI alla Camera: “Addio a Niccolò Ghedini, uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più disinteressate che siano state a fianco di Silvio Berlusconi”.

Ancora: “Ha lottato come un leone, e scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che sceglie di cadere sul campo”.

Niccolò Ghedini è morto a 62 anni.