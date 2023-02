Maurizio Costanzo, da Maria De Filippi a Giorgia Meloni: i post sui social di amici e colleghi

Maurizio Costanzo è morto e con lui se ne va una pagina di storia della televisione italiana. Acuto, sornione, (auto)ironico, sempre pronto a sperimentare nuovi linguaggi e scopritore di talenti. Costanzo ha più volte rivoluzionato il linguaggio radiotelevisivo e ha affrontato tutti i temi del dibattito pubblico, da quelli più leggeri a quello più serio fra tutti: la mafia, che gli valse un attentato nel 1993. Dopo la notizia della sua morte, personaggi dello spettacolo e politici hanno manifestato il loro cordoglio.

Chi era Maurizio Costanzo, inventore del talk show italiano

Maurizio Costanzo è stato uno degli inventori della moderna TV italiana e suo pilastro per decenni. La chiamata verso il mondo della comunicazione gli giunse quando era ragazzo ed entrò come cronista nella redazione di ‘Paese Sera’. Era il 1956 e Maurizio Costanzo aveva 18 anni.

Da allora è stato un crescendo. Costanzo ha sperimentato trasmissioni in radio e TV inventando formati, linguaggi e scoprendo personaggi.

Nel suo curriculum artistico, fra le mille altre, trasmissioni come Bontà loro (1976-1978), Acquario (1978-1979), Grand’Italia (1979-1980), Fascination (1984) e, naturalmente, il Maurizio Costanzo Show in onda per 4mila puntate dal 1982, seppur con diverse interruzioni.

Con la notizia della morte di Maurizio Costanzo sono molti i messaggio di addio di vip e politici.

Vittorio Sgarbi apprende la notizia in diretta

Myrta Merlino e Vittorio Sgarbi hanno appreso della morte di Maurizio Costanzo durante la diretta de ‘L’aria che tira’.

“Vittorio, devo darti una brutta notizia – dice Myrta Merlino – morto Maurizio Costanzo”.

“È terribile – risponde Sgarbi dopo qualche istante di silenzio – è morto nostro padre, l’inventore di questa televisione, con tanti ospiti, con diverse voci…”

Morto Maurizio Costanzo, il cordoglio di vip e politici

Giorgia Meloni: “Ci lascia Maurizio Costanzo: un’icona del giornalismo e della televisione italiana, che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero sentito a sua moglie Maria e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Maurizio”.

Pippo Baudo: “Sono senza parole ha inventato un modo di fare tv”.

Giuseppe Conte: “Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese”.

Giovanni Veronesi: “Ecco la morte che mi sorprende ancora. Si porta via Maurizio Costanzo che io avevo previsto immortale. Era un vero amante del cinema”.

Giovanni Toti: “Un pezzo di storia del giornalismo, un pilastro della tv italiana che se ne va. Addio a Maurizio Costanzo, non ti dimenticheremo”.

Alex Britti: “Un amico, una persona bellissima, corretta, onesta. Ci ho scritto tante cose insieme. Ci ho passato momenti belli, intensi, profondi, come era lui. Sono stato un’estate a casa sua al mare, stavamo tutto il giorno insieme. Abbiamo scritto, giocato, lavorato con serenità. Perdo un amico importante”.

Attilio Fontana: “Ci ha lasciati Maurizio Costanzo, un grande giornalista. Un innovatore, un personaggio che ha inventato un nuovo modo di fare televisione. Per molti aspetti unico!!! Le condoglianze e la vicinanza ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace”.

Simona Ventura: “Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO 💔💔. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita 🌹🌹buon viaggio #MaurizioCostanzo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Salvo Sottile: “Ciao Maurizio, ti ho voluto bene , mi hai insegnato tanto. Mi mancherai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sottile Real Salvo (@salvosottile_)

Pierluigi Diaco: “Un dolore immenso non so come farò senza di lui”.

Mara Venier: “Ciao Maurizio 💔…una vita assieme ….😪 R.I P”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Francesco Rutelli: “Sono scioccato per la morte di Maurizio Costanzo. Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti. Maurizio è stato un amico di famiglia per me e per Barbara e ci ha dato quasi l’idea di essere immortale; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande ‘raccontatore’ ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso aperto alle mafie, che hanno fallito nel proposito di ucciderlo. Maurizio mi mancherai e non smetterò di ricordarti”.