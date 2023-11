È morto l'ex deputato e senatore catanese Nino Strano, aveva 73 anni ed era malato da tempo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

A 73 anni è morto Nino Strano, ex deputato e senatore originario di Catania. Nel suo cursus honorum aveva militato nel Movimento Sociale Italiano e in Alleanza Nazionale. Strano combatteva da tempo contro una malattia: la notizia è arrivata sabato 11 novembre.

Come è morto Nino Strano

La notizia della morte di Nino Strano ha avuto una grande risonanza sulla stampa locale siciliana e su quella nazionale.

Per il momento non è dato conoscere le circostanze che hanno portato alla morte dell’ex senatore e deputato della destra italiana e regionale.

Fonte foto: IPA

Ciò che è noto è che il politico catanese si è spento nella mattina di sabato 11 novembre nella sua Catania.

Secondo le prime indiscrezioni, Nino Strano da anni lottava contro una grave malattia.

Chi era Nino Strano

Nato a Catania nel 1950, Nino Strano aveva iniziato la sua carriera politica quando nel 1976 divenne consigliere comunale con il Movimento Sociale Italiano, un impegno che mantenne fino al 1993.

La sua passione per la politica e la sua militanza nella destra italiana trovarono conforto ancora nel 2001, quando con Alleanza Nazionale venne eletto alla Camera.

Nel frattempo, nel 1994, era stato eletto deputato e assessore presso la Regione Sicilia, un impegno che mantenne fino al 2001.

Ancora, nel 2006 ottenne un seggio al Senato. Dal 26 giugno 2009 al 28 settembre 2010 fu assessore al Turismo, Comunicazioni e Trasporti presso la Regione Sicilia. Dopo un breve ritorno al Senato nel 2011, nel 2012 presentò le sue irrevocabili dimissioni.

Non solo politica: Nino Strano era anche un grande appassionato di teatro e cinema, al punto che collaborò con il maestro Franco Zeffirelli come aiuto regista per il film ‘Storia di una capinera’.

L’episodio della mortadella in parlamento

Nino Strano si rese protagonista di un episodio rimasto nella storia della politica italiana.

Il 24 gennaio 2008, quando a Palazzo Madama si tenne il discorso della sfiducia del presidente Marini nei confronti del secondo governo condotto da Romano Prodi, Nino Strano e il suo collega Domenico Gramazio festeggiarono l’evento mostrando e consumando spumante e mortadella.

Tempo dopo Nino Strano si scusò per il gesto.