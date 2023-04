È morto l'attore Christo Jivkov, la star de La passione di Cristo di Mel Gibson aveva 48 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lutto nel mondo del cinema. È morto l’attore Christo Jivkov, noto per aver interpretato l’apostolo Giovanni nel film La Passione di Cristo di Mel Gibson. Da tempo malato di cancro, si è spento in un ospedale di Los Angeles. Aveva 48 anni.

Christo Jivkov morto a 48 anni

L’attore bulgaro Christo Jivkov è morto nella serata di venerdì 31 marzo in un’ospedale di Los Angeles. Lo riporta il tabloid Deadline. Malato da tempo di cancro, si è spento a soli 48 anni.

Nel corso della sua carriera ha recitato in numerosi film, soprattutto in Italia, ed era noto in particolare per il suo ruolo da protagonista, l’apostolo Giovanni, nel film La Passione di Cristo (2004) di Mel Gibson, accanto a Jim Caviezel e Monica Bellucci.

La carriera di Christo Jivkov

Nato a Sofia in Bulgaria il 18 febbraio 1975, Christo Jivkov si era diplomato all’Accademia bulgara di cinema e teatro, specializzandosi in regia cinematografica con un documentario su Cinecittà e il cinema italiano.

Esordì sul grande schermo con un ruolo da protagonista, il condottiero Giovanni delle Bande Nere nel film Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi del 2001. Il successo del film, presentato a Cannes e vincitore di nove David di Donatello, gli diede una carriera nel cinema e nella televisione italiana.

È stato il protagonista anche del film In memoria di me (2007) di Saverio Costanzo, ispirato al romanzo Lacrime impure di Furio Monicelli. Ha recitato in diversi altri film, tra i più noti Barbarossa (2009) di Renzo Martinelli e Il ragazzo invisibile (2014) di Gabriele Salvatores.

Il ricordo di Maria Grazia Cucinotta

Tra i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore c’è quello di Maria Grazia Cucinotta che aveva recitato con lui in Fly Light (2009) di Roberto Lippolis.

“Non voglio ancora crederci che non ci sei più, dolore infinito. Ciao Crhisto, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene”, ha scritto l’attrice su Instagram.