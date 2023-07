È morto il nipote di Robert De Niro, Leandro Rodriguez aveva 19 anni: il messaggio straziante della madre

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

La famiglia dell’attore Robert De Niro è stata colpita da un grave lutto: a soli 19 anni è morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote 19enne del divo di Hollywood. Per il momento non è dato conoscere le circostanze che hanno portato al decesso. Il triste annuncio è stato dato dalla madre Drena, la figlia che il volto di ‘Taxi Driver’ ha adottato nel 1976 nel corso del matrimonio con Diahnne Abbott.

Lutto per Robert De Niro, è morto il nipote Leandro

Dopo la gioia per l’arrivo del settimo figlio, per l’attore Robert De Niro è un giorno di lutto.

Il nipote Leandro The Niro Rodriguez è morto a soli 19 anni in circostanze non specificate. A dare l’annuncio è stata la madre Drena De Niro.

Come il popolare nonno, anche Leandro aveva scelto il mondo del cinema presso il quale lavorava come attore esordiente.

Il messaggio della madre Drena De Niro

La figlia adottiva di Robert De Niro ha pubblicato su Instagram una fotografia del figlio appena scomparso e ha accompagnato lo scatto con parole strazianti e piene d’amore.

Drena De Niro ha scritto: “Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Ora vorrei essere con te”.

Infine: “Non so vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto provare per essere stata la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto solo che l’amore potesse salvarti“.

Chi era Leandro De Niro Rodriguez

Leandro De Niro Rodriguez era nato nel 2004 e, proprio come la madre e il celebre nonno, aveva scelto la strada del cinema.

Tra le pellicole alle quali aveva partecipato come interprete, ricordiamo ‘A Star Is Born’ di Bradley Cooper nel quale aveva interpretato il figlio di George ‘Noodles’ Stone (Dave Chappelle). Oltre a lui, anche la madre Drena aveva avuto un ruolo nel film vestendo i panni di Paulette Stone, moglie di ‘Noodles’.