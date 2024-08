È morto il chirurgo Marco Gasparotti, il preferito dei vip: aveva operato Maria De Filippi e Pamela Prati

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il mondo dello spettacolo dà l’addio al chirurgo dei vip: Marco Gasparotti è morto a soli 69 anni dopo un’intera vita dedicata alla chirurgia estetica e all’imprenditoria. A darne notizia è il gruppo da lui fondato. In tantissimi anni di carriera aveva operato i personaggi più famosi del piccolo schermo, da Maria De Filippi a Gemma Galgani, ma anche personalità legate al mondo della politica e del cinema.

È morto Marco Gasparotti

A 69 anni è morto Marco Gasparotti. La notizia arriva dal Gruppo Gasparotti, che sui social ha lasciato l’ultimo saluto al chirurgo plastico più amato dai vip, ma anche all’imprenditore che per un’intera vita ha fatto del suo lavoro un’opera d’arte.

Le cause che hanno portato alla morte non sono state rese note. Sotto il post con il triste annuncio piovono i commenti degli ammiratori sconvolti per la tragica notizia.

Tra i commenti troviamo quello di Gemma Galgani, che ricorda l’amico scomparso “con gratitudine e affetto, perché ha lasciato un segno indelebile nella mia vita. Sempre nel mio cuore”.

Qualcun altro sostiene che Marco Gasparotti fosse malato da tempo, ma tale dettaglio non trova conferma.

La nota del Gruppo Gasparotti

Il Gruppo Gasparotti, il suo team, ha ricordato il noto chirurgo e imprenditore con queste parole:

È stato non solo un chirurgo plastico di straordinario talento, ma anche un mentore, un amico e una fonte d’ispirazione per tutti noi. La sua passione e dedizione al suo lavoro hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Ancora, il Gruppo ricorda il suo “straordinario contributo alla medicina e alla vita di tanti”.

Chi era il chirurgo dei vip

Nato a Ghedi (Brescia) nel 1955, Marco Gasparotti si era laureato in Medicina a Roma nel 1978 per poi conseguire la specializzazione in Chirurgia Plastica all’Università di Parma nel 1981.

In vita effettuò più di 15 mila interventi – scrive Fanpage – tra “capi di Stato, ministri, imprenditori, attrici e cantanti famosi, italiani e stranieri” che si recavano personalmente nel suo studio. Tra i vip che ricevevano i suoi trattamenti, come già detto, c’erano Maria De Filippi, Pamela Prati, Gemma Galgani, Paola Perego ed Ela Weber.