È morto Giovanni Paolo Bernini di Forza Italia, Tajani lo ricorda: “Ci eravamo salutati due giorni fa”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lutto nel mondo della politica. È deceduto Giovanni Paolo Bernini, di Forza Italia. Il politico, che stava preparando la sua candidatura a sindaco di Berceto (Parma), aveva 61 anni. Lo ricorda il vicepremier Antonio Tajani, che si dice incredulo perché lo aveva incontrato di recente. “Riposa in pace”, scrive su X.

Addio a Giovanni Paolo Bernini

È venuto a mancare uno storico esponente di Forza Italia di Parma. Si chiamava Giovanni Paolo Bernini e aveva 61 anni. Nel tempo ha partecipato alla vita politica di Forza Italia e recentemente stava preparando la sua candidatura a sindaco di Berceto (Parma), paese di origine della sua famiglia.

Bernini ha avuto un malore improvviso proprio nella sua casa di Parma, nella notte tra sabato 13 e domenica 14.

Cosa ha fatto

Per anni Giovanni Paolo Bernini è stato esponente di spicco del centrodestra in Emilia-Romagna. Secondo quanto riferito dal vicepremier Tajani (impegnato con la recente crisi tra Israele e Iran), stava preparando la sua candidatura per le prossime elezioni comunali a Berceto. È stato inoltre assessore della giunta Vignali e presidente del Consiglio comunale di Parma.

In passato è finito in guai giudiziari e il suo nome compare nella lista dei coinvolti nell’operazione Aemilia, un’inchiesta della Direzione antimafia che ha portato all’arresto di 160 persone legate all’espansione della ‘ndrangheta in Emilia. Lo ricorda Maurizio Gasparri (che ha recentemente attaccato il sindaco Decaro): “È stato vittima della malagiustizia e delle azioni persecutorie e infondate di noti magistrati di sinistra”. Bernini ha scritto un libero per raccontare la sua verità dopo essere stato assolto da ogni accusa.

Chi lo ricorda

Tra i primi a ricordarlo c’è stato Antonio Tajani, che su X ha scritto di come lo storico esponente di FI se ne sia andando improvvisamente. “Ci eravamo salutati due giorni fa e lo avevo incoraggiato per la sua candidatura a sindaco di Berceto. Riposa in pace”.

Oltre Gasparri, anche Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna ha voluto mandare un abbraccio alla famiglia del politico. “È il suo impegno per Forza Italia, per il nostro territorio non sarà mai dimenticato, è stato un esempio alto di abnegazione e di forza”, scrive in una nota ufficiale.