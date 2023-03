È morto Gary Rossington dei Lynyrd Skynyrd, storica band di "Sweet Home Alabama" e "Free Bird"

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

È morto il chitarrista Gary Rossington, membro fondatore dei Lynyrd Skynyrd. Aveva 71 anni. Il musicista della band nota per “Sweet Home Alabama” e “Free Bird” soffriva di problemi cardiaci.

L’annuncio dei Lynyrd Skynyrd per la morta di Gary Rossington

Gary Rossington era l’ultimo membro fondatore ancora in vita della band di southern rock Lynyrd Skynyrd. L’annuncio della sua morte è stato dato sulla pagina Facebook del noto gruppo.

“E con la più profonda tristezza che annunciamo la perdita del nostro fratello, amico, cantautore e chitarrista Gary Rossington”, si legge nel messaggio diffuso sul social network.

“Gary si trova con gli altri fratelli e tutta la famiglia Skynyrd in Paradiso, suonando forte come ha sempre fatto”, è l’immagine che la band ha deciso di trasmettere ai propri fan, chiedendo preghiere e rispetto per i parenti del chitarrista.

Le cause della morte di Gary Rossington, avvenuta prima del tour

Il chitarrista e gli altri membri dei Lynyrd Skynyrd avrebbero dovuto iniziare il tour “The Sharp Dressed Simple Man” tra pochi mesi, il 21 luglio, insieme agli ZZ Top.

Non sono state diffuse le cause della morte di Gary Rossington. È però risaputo che avesse problemi cardiaci. Durante il tour “Big Wheels Keep on Turnin'” del 2021 si era dovuto fermare per essere operato d’urgenza al cuore.

L’incidente aereo che decimò i Lynyrd Skynyrd: lui sopravvisse

Gary Rossington sopravvisse a un incidente aereo che causò la morte dei membri della band Ronnie Van Zant e Steve Gaines, della sorella e cantante di supporto Cassie Gaines, del manager Dean Kilpatrick e di due membri dell’equipaggio.

La tragedia avvenne il 20 ottobre 1977, solo tre giorni dopo l’uscita del quinto album dei Lynyrd Skynyrd, “Street Survivors”.

Fonte foto: ANSA Il chitarrista Mark Matejka e il collega Gary Rossington durante un concerto dei Lynyrd Skynyrd in California nel 2019.

Il chitarrista Allen Collins si fratturò due vertebre del collo, e sia lui che il bassista Leon Wilkeson, che invece riportò importanti lesioni interne, rischiarono l’amputazione di un braccio.

La corista Leslie Hawkins si fratturò il collo in tre punti. Il tecnico del suono Steve Lawler riportò svariate contusioni e lacerazioni facciali. L’addetto alla sicurezza Gene Odom riportò gravi ustioni a braccia e faccia e perse la vista a un occhio.

Nell’incidente del Convair CV-240, Gary Rossington si ruppe invece entrambe le braccia, la gamba destra e l’anca.