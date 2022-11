È morto Clarence Gilyard, attore di 'Die Hard' e 'Walker Texas Ranger': aveva 66 anni

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Lutto nel mondo del cinema. L’attore statunitense Clarence Gilyard Jr è morto all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. Con oltre 30 anni di carriera alle spalle tra cinema, tv e teatro, aveva raggiunto la fama per i suoi ruoli in ‘Die Hard – Trappola di cristallo’ e in ‘Walker Texas Ranger’.

Ad annunciare la sua scomparsa è stata l’Università del Nevada di Las Vegas, dove Gilyard era dal 2006 docente di Cinema e Teatro presso il College of Fine Arts. “La sua generosità di spirito era senza limiti – si legge in una nota – era sempre pronto a contribuire a progetti e performance quando possibile”. L’attore lascia quattro figli.

L’esordio di Clarence Gilyard

Dopo aver preso parte alle ultime stagioni della serie poliziesca ‘Chips’, Gilyard ha ottenuto il primo ruolo cinematografico in ‘Top Gun’, nel personaggio del pilota Marcus Sundown. Era il 1986.

L’anno successivo ha recitato nel film ‘Off the Mark’ nella parte del protagonista. Nel 1988 si è poi fatto notare nelle vesti dell’hacker informatico Theo in ‘Die Hard – Trappola di cristallo’, film che ha segnato tra l’altro l’ascesa di Bruce Willis.

Il successo in televisione

A partire dagli anni Novanta l’attore statunitense è divenuto un volto sempre più familiare della televisione. Dal 1989 al 1993 ha recitato nel legal drama ‘Matlock’, prendendo parte a 85 episodi nei panni dell’investigatore privato Conrad McMasters.

Dal 1993 al 2001 ha invece interpretato il ruolo di Jimmy Travette nel lungo telefilm di successo ‘Walker Texas Rangers’, al fianco di Chuck Norris.

Dal set all’insegnamento

Figlio di un ufficiale dell’aeronautica militare, Clarence Gilyard Jr era nato nel 1955 a Moses Lake, Washington. Dopo aver tentato la carriera militare sulle orme del padre, aveva iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione.

Così si era laureato in Arti teatrali presso la California State University, trasferendosi poi a Los Angeles per intraprendere la carriera di attore. Gilyard ha iniziato a insegnare dopo la fine dell’esperienza con ‘Walker, Texas Ranger’, entrando a far parte del corpo docenti dell’Università del Nevada nel corso di un anno sabbatico.

In una intervista del 2010 aveva dichiarato: “L’università è semplicemente troppo divertente, una volta che inizi un semestre e incontri gli studenti è come fare una serie tv“.