È morto Adam Harrison, figlio di Rick di Affari di famiglia: il giovane è stato stroncato da un'overdose

Adam Harrison è morto a 39 anni. Era uno dei figli di Rick Harrison, popolare volto del reality show Affari di Famiglia, il cui titolo originale è Pawn Stars. Rick Harrison ha pubblicato una foto su Instagram in ricordo del figlio.

La notizia della morte di Adam Harrison

“La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam. Chiediamo il rispetto della nostra privacy mentre piangiamo la sua perdita”.

Questo il messaggio affidato dalla famiglia Harrison al magazine online TMZ, specializzato in notizie che riguardano i volti dello spettacolo.

TMZ ha per primo parlato di un’overdose come causa del decesso. Diverse ore più tardi, una addetta stampa di Rick Harrison ha confermato al Las Vegas Review-Journal che la morte del giovane è stata causata da un’overdose. La polizia di Las Vegas ha aperto un’indagine.

Il messaggio di addio al figlio su Instagram

“Sarai sempre nel mio cuore, ti amo Adam“, ha scritto su Instagram Rick Harrison. In poche ore il post ha ricevuto 134.000 reazioni e quasi 7.200 commenti.

“Mi dispiace tanto, amico”, ha commentato Donald Trump Jr, figlio dell’ex presidente Usa e candidato alle primarie del Partito Repubblicano.

“Prego per te. Le più sentite condoglianze, fratello”, ha scritto la cantante e modella Kaya Jones.

“Riposa in Pace. Sentite condoglianze a te e alla famiglia”, ha commentato l’attore Emilio Rivera.

“Ti amerò sempre, Bubba”, ha scritto su Instagram Corey Harrison, il fratello di Adam, pubblicando una foto di loro due da bambini nella vasca da bagno.

Il messaggio contro le droghe del fratello

“Sono furioso e distrutto all’idea di dover condividere la scomparsa di mio fratello, oggi, a causa di una crisi da oppioidi. La rabbia dentro di me sta ribollendo. Questa crisi sta mietendo innumerevoli vittime, ed è ora di scatenare la nostra rabbia collettiva e chiedere un’azione immediata”.

Così ha scritto su Instagram il fratello Corey, commentando la triste notizia. Il post è stato però cancellato poco dopo.

Adam Harrison e lo showbiz

Adam Harrison non aveva manifestato interesse per lo show business. A differenza del fratello Corey, co-star di Affari di famiglia, Adam non aveva preso parte al reality show che ruota attorno alle vicissitudini del negozio World Famous Gold & Silver Pawn Shop di Las Vegas, aperto nel 1988 dal nonno, Richard Benjamin Harrison.

Secondo la rivista TMZ, il giovane desiderava rendersi indipendente dalla famiglia. Alcune fonti affermano che avrebbe intrapreso la carriera di idraulico.