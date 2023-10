È morto a 86 anni Bobby Charlton: vita e carriera della leggenda del calcio inglese

Addio a Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese. L’ex calciatore è morto a 86 anni, dopo una lunga e faticosa lotta contro la demenza. A dare la notizia è stata la famiglia dell’ex atleta.

“Bobby Charlton è morto serenamente”

“È con grande tristezza che condividiamo la notizia che Sir Bobby è morto serenamente nelle prime ore di sabato mattina”. Così i famigliari di Charlton nel rendere noto il decesso.

Gli anni ai “Red Devils”

Bobby Carlton è stato uno dei più grandi giocatori della storia. Ha ottenuto successi sia con la maglia del Manchester United, sia con quella della nazionale inglese.

Con i colori dei “Red Devils” ha giocato quasi vent’anni, dal 1956 al 1973, vincendo tre titoli inglesi e l’ambita Coppa dei Campioni nel 1968 (prima di allora nessun club inglese era riuscito ad alzare la “coppa dalle grandi orecchie”).

A scoprire Bobby fu il mitico Matt Busby, che seppe forgiare una squadra, quella appunto del Manchester United degli Anni ’60, passata alla storia come uno dei team più forti di tutti i tempi. Oltre a Charlton inserì nella squadra altri pezzi da novanta come Denis Law e George Best.

Con il Manchester Unite ha giocato 758 partite, mettendo a segno 249 reti. Dei “Diavoli Rossi” divenne anche capitano nonché simbolo della squadra.

La leggendaria vittoria ai Mondiali del 1966

Oltre a essere leader dei ‘Red Devils’, lo fu anche della nazionale. Salì sul tetto del mondo nel 1966. Fu uno dei protagonisti del trionfo dell’Inghilterra ai Mondiali (I “Leoni” non hanno mai più vinto il Mondiale da allora). Nello stesso anno gli venne consegnato anche il Pallone d’Oro. Sei anni prima, nel 1960, ad ottenere il prestigioso premio fu Luisito Suarez, venuto a mancare lo scorso luglio.

Caratteristiche tecniche

Charlton è stato considerato un calciatore totale. Ambidestro, potente e al contempo elegante, ha principalmente giocato come mezzala a tutto campo. In diverse occasioni è anche stato schierato come centravanti.

Era in grado di sferrare tiri potenti e precisi, anche dalla lunga distanza. Nel suo bagaglio tecnico, pure un ottimo colpo di testa che gli ha permesso di segnare diverse reti.