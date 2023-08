È morto a 83 anni Mark Margolis: ha interpretato Héctor Salamanca in "Breaking Bad" e "Better Call Saul"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Lutto nel mondo della televisione. È morto a 83 anni l’attore americano Mark Margolis. Dopo una lunga carriera, ha vissuto nuova fama negli ultimi anni per la sua interpretazione di Héctor Salamanca nelle serie TV Breaking Bad e Better Call Saul.

La morte di Mark Margolis

A 83 anni è deceduto Mark Margolis, attore statunitense. Nato a Filadelfia ma newyorkese d’adozione, studia recitazione con Stella Adler per poi cominciare una carriera teatrale che lo porterà a partecipare a più di 50 commedie.

Il suo primo ruolo importante è quello del killer Alberto nel film Scarface, che dà il via a una carriera cinematografica molto prolifica, con oltre 70 crediti in 50 anni. Recita molto anche in TV, in particolare, prima del successo recente, viene ricordato il suo ruolo nella soap opera Santa Barbara.

Fonte foto: IPA Mark Margolis sul set della sesta stagione di Better Call Saul

Appare anche nella seconda e nella terza stagione della serie Oz, ambientata in un carcere di massima sicurezza, come il detenuto di origini italiane Antonio Nappa.

La sintonia con Darren Aronofsky

Al cinema Mark Margolis ha successo soprattutto grazie al sodalizio con il regista Darren Aronofsky. Con lui dietro la macchina da presa recita in Pi Greco – il teorema del delirio, The Wrestler e L’albero della vita.

Importante anche la sua interpretazione in Requiem for a Dream e Il cigno nero, sempre del regista statunitense, entrambe pellicole che hanno raggiunto grande successo di pubblico e critica.

Il successo con Breaking Bad e Better Call Saul

Il volto di Mark Margolis è però impresso nella memoria di molti appassionati soprattutto per la sua interpretazione nelle serie TV Breaking Bad e Better Call Saul.

Nella prima l’attore è impegnato nel ruolo quasi muto dell’anziano Héctor Salamanca, zio del pericoloso criminale Tuco, antagonista iniziale dei personaggi principali della serie.

Ridotto in sedia a rotelle e quasi incapace di parlare, “Tio” Salamanca attira l’attenzione del nipote con un campanello che entra a far parte anche in una delle scene madri dell’intero show.

Conclusa Breaking Bad, Margolis appare anche nello spin off Better Call Saul, basato sull’avvocato che difende i protagonisti di Breaking Bad nello show originale.