È morto a 70 anni Lasse Wellander, lo storico chitarrista degli Abba. Il ricordo del gruppo svedese sui social

Si è spento Lasse Wellander. Lo storico chitarrista degli Abba aveva 70 anni ed era stato colpito da un cancro diffuso. Ad annunciarne la scomparsa, avvenuta venerdì 7 aprile, è stato lo stesso gruppo svedese con un messaggio sui social.

L’annuncio della scomparsa

Il triste annuncio della scomparsa di Lasse Wellander viene dato dagli Abba sui loro profili social.

Un lungo e commosso messaggio per ricordare lo storico chitarrista, non solo per le sue qualità umane, ma anche per il contributo artistico che ha dato alla band con il suo talento.

Il messaggio sul profilo Facebook degli Abba

“E’ con incredibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormentato per sempre – si legge -. Lasse è stato colpito di recente da un cancro diffuso e nel giorno di Venerdì Santo è morto tranquillamente, circondato dalle persone più vicine”.

“Lasse era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo chitarrista. L’importanza del suo contributo creativo nello studio di registrazione e del suo lavoro di chitarra sul palco era immensa” si legge.

“Sei stato un fulcro nelle nostre vite, ed è inimmaginabile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto“, scrivono ancora i componenti della band.

La vita di Lasse Wellander

Nato il 18 giugno 1952 a Nora, ha iniziato a suonare da piccolo e già a 16 anni lavorava come chitarrista e produttore a livello professionale, collaborando con vari gruppi sia in studio sia dal vivo. Nel corso degli anni '80, Wellander si era dedicato alla pubblicazione di 7 album da solista. Nel 2005 ha ricevuto il premio Albin Hagström Memorial Award dalla Royal Swedish Academy of Music, e anche il prestigioso Studioräven Award dell'Unione dei musicisti svedesi.

La carriera negli Abba

Lasse Wellander ha accompagnato il gruppo della musica svedese, composto da Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad soprattutto nel periodo dei tuor degli anni ’70 e ’80.

Si tratta degli anni in cui la band ha raggiunto popolarità mondiale, con hit come “Intermezzo no 1” e “Crazy World”. Il chitarrista era, però, anche presente anche in “Voyage”, ovvero l’album che è stato occasione di reunion del 2021.