È morto a 100 anni Jimmy Carter, il 39esimo presidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la pace

È morto il 39esimo presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Aveva più di 100 anni e da circa due aveva rifiutato di proseguire le cure contro i suoi problemi di salute. Successe a Gerald Ford e dovette affrontare un periodo complicato della storia americana, subito dopo lo scandalo Watergate e la fine della guerra in Vietnam.

La morte di Jimmy Carter

Nella tarda serata italiana del 29 dicembre è morto, nella propria casa di Plains, in Georgia, il 39esimo presidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la Pace, Jimmy Carter.

A dare la notizia è stato il figlio, James E. Carter III. Carter aveva più di 100 anni e da circa due aveva rinunciato alle cure mediche per i propri problemi di salute, preferendo una terapia palliativa nella propria abitazione.

Fonte foto: ANSA Jimmy Carter con papa Giovanni Paolo II

Tra i pochi presidenti a perdere una rielezione, Carter ha lavorato negli anni successivi, ottenendo importanti risultati a livello diplomatico attraverso la sua influenza, che gli valsero il Nobel per la pace nel 2002.

Il presidente perdente

Jimmy Carter divenne presidente per il Partito Democratico sconfiggendo Gerald Ford alle elezioni del 1976. Gli Usa attraversavano un periodo difficile, appena usciti dalla guerra in Vietnam e dallo scandalo Watergate che aveva portato il precedente presidente eletto, Nixon, alle dimissioni.

Carter dovette far fronte un periodo molto complesso. Durante la sua presidenza, alcune decisioni dell’Opec e la caduta dello shah in Persia portarono il prezzo del petrolio a livelli mai visti in precedenza, causando al contempo una stagnazione economica e una forte inflazione (fenomeno conosciuto come stagflazione).

A causa degli effetti della crisi economica scaturita da questo fenomeno, Carter perse le elezioni del 1980 contro Ronald Reagan, diventando uno dei pochi presidenti uscenti a essere sconfitto per la rielezione (come Trump e Bush padre)

La rivincita di Carter

A differenza di altri presidenti, Carter continuò il suo impegno politico e sociale anche dopo aver lasciato la Casa Bianca. Ottenne, grazie alla sua influenza, importanti risultati soprattutto nel far debellare alcune malattie diffuse nei Paesi in via di sviluppo.

Negli anni la sua figura è stata rivalutata. Durante la sua presidenza gli Usa raggiunsero diversi successi a livello internazionale, dagli accordi di Camp David tra Israele ed Egitto alla normalizzazione dei rapporti commerciali con la Cina, fino all’accordo Salt II con l’Urss per la riduzione degli armamenti atomici.

Carter ottenne il riconoscimento del suo impegno per la cooperazione internazionale nel 2002, quando gli fu assegnato il premio Nobel per la pace.

