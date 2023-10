È morta Piper Laurie, l'attrice statunitense nota per i personaggi in Carrie e Twin Peaks aveva 91 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lutto nel mondo del cinema. È morta Piper Laurie, attrice statunitense con una lunghissima carriera nel cinema e nella televisione. Nota al grande pubblico per aver recitato in alcuni celebri film come Carrie – Lo sguardo di Santa e Lo spaccone e serie tv come Twin Peaks, è scomparsa all’età di 91 anni.

Piper Laurie si è spenta nella sua casa di Los Angeles nella giornata di sabato 14 ottobre. A darne notizia la manager dell’attrice, Marion Rosenberg, a Variety, ricordandola come “un meraviglioso essere umano e uno dei grandi talenti del nostro tempo”.

Il suo vero nome era Rosetta Jacobs, ma negli anni Cinquanta stata spinta a usare un nome d’arte dalla casa di produzione cinematografica Universal per cui era sotto contratto.

Chi era Piper Laurie

Nata a Detroit il 22 gennaio 1932 in una famiglia di origine ebraica, Piper Laurie è stata una attrice dalla lunghissima carriera, ha recitato in numerosi film e serie tv, ottenendo tre nomination agli Oscar.

Esordì al cinema a 18 anni nella commedia Amo Luisa disperatamente (1950) di Alexander Hall, accanto a Ronald Reagan. Il suo primo ruolo importante arrivò con Lo spaccone (1961) di Robert Rossen, per cui ottenne la sua prima candidatura all’Oscar come miglior attrice protagonista.

Per più di dieci anni rimase fuori dal mondo del cinema per dedicarsi alla famiglia dopo il matrimonio con il critico cinematografico del Wall Street Journal Joe Morgenstern, con cui ebbe una figlia.

La carriera

Piper Laurie tornò sulla scena nel 1976 nel film di Brian De Palma Carrie – Lo sguardo di Satana, adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King. Il suo ruolo dell’oppressiva madre della protagonista Carrie, interpretata da Sissy Spacek, le valse una nuova candidatura agli Oscar nella categoria miglior attrice non protagonista.

La terza nomination agli Oscar arrivò nel 1986 con Figli di un dio minore di Randa Haines. A partire dagli anni Ottanta Piper Laurie recitò anche in diverse serie televisive come La signora in giallo, Ai confini della realtà, Uccelli di rovo, E.R. – Medici in prima linea, e più recentemente Will & Grace e Law & Order.

Laurie recitò anche nella iconica serie di David Lynch Twin Peaks (1990-1991) con il ruolo di Catherine Packard Martell, che la portò a due nomination agli Emmy.