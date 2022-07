È morta la vicesindaca di Napoli Maria Filippone: l'addio del sindaco e dei colleghi

È morta nella notte di venerdì 15 luglio 2022 Maria Filippone, detta “Mia”, vicesindaca di Napoli. Docente e preside al suo primo incarico politico, la sua scomparsa è stata salutata con profonda tristezza e cordoglio dalla municipalità campana e dalle istituzioni, tramite il messaggio del presidente della Camera Roberto Fico.

È morta la vicesindaca di Napoli Maria Filippone

Maria Filippone non ce l’ha fatta. La vicesindaca e assessora alla scuola di Napoli è deceduta: lo ha reso noto la municipalità del capoluogo della Campania, tramite una nota sul proprio sito ufficiale. “Mia” era ricoverata dal 13 giugno in ospedale a causa di problemi cardiocircolatori.

La 68enne aveva accusato i primi malesseri poco più di un mese fa: le sue condizioni avevano reso necessario un ricovero presso il Policlinico dell’ateneo Federico II, reparto di Terapia intensiva cardiologica curato dal primario Giovanni Esposito.

Le sue condizioni di salute, tristemente, non sono migliorate: “Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita” si legge nella nota del Comune, uno dei molti messaggi di cordoglio per la scomparsa della vicesindaca.

I messaggi d’addio per la vicesindaca

Tra i molti a esprimere il proprio cordoglio per l’improvvisa morte della vicesindaca di Napoli Maria Filippone, c’è naturalmente il sindaco campano Gaetano Manfredi. Dal suo profilo Twitter, ha condiviso una foto assieme al suo braccio destro e scritto: “Ciao Mia. Persona straordinaria, generosa e illuminata, hai sempre messo al centro della tua vita la passione civile e il bene comune”. Ha concluso dicendo: “Mia, sei e sarai per sempre un punto di riferimento per la città”.

Il Presidente della Camera Roberto Fico, in una nota riportata da Quotidiano Nazionale, ha espresso “profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Mia Filippone, vicesindaca e assessore all’Istruzione di Napoli. Ai suoi cari va tutta la mia vicinanza”. Il segretario PD di Napoli Gennaro Acampora, invece, ha ricordato che la 68enne ha “dedicato la sua vita alla scuola, alla passione sociale, al bene della nostra città”.

Ciao Mia. Persona straordinaria, generosa e illuminata, hai sempre messo al centro della tua vita la passione civile e il bene comune. Mia, sei e sarai per sempre un punto di riferimento per la città. pic.twitter.com/gzN6nnTDnR — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) July 16, 2022

Non è mancato un messaggio anche dall’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “Ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura” ha scritto, stando alla fonte locale.

Chi era Maria “Mia” Filippone

Prima di ricoprire la carica di vicesindaca di Napoli, Maria Filippone è stata per anni docente di latino e greco, oltre che preside dei licei Sannarazo e Genovesi della città campana. Una carriera dedicata all’istruzione e che si è intrecciata anche con la sua vita privata: era sposata con Arturo De Vivo, docente di letteratura latina della Federico II, università di cui l’attuale sindaco di Napoli era prorettore.

I funerali, riporta il Comune, saranno celebrati domenica 17 luglio 2022 nella chiesa di Sant’Onofrio, in corso Umberto. Per l’occasione, al municipio sono state esposte bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa della vicesindaca.