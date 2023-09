È morta l'attrice Ketty Roselli volto di 'Centovetrine', aveva 51 anni. L'addio sui social: "Buon viaggio"

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta l’attrice Ketty Roselli, volto della soap opera ‘Centovetrine‘ e di altre serie televisive, tra cui ‘Don Matteo‘. L’annuncio della sua scomparsa è stato diffuso tramite i profili social dell’artista. “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio”, si legge un post in cui si annuncia che i funerali si terranno a Roma il 2 ottobre.

L’addio all’attrice sui social

Ketty Roselli è morta “dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava”, si legge ancora nel post che ne annuncia la scomparsa.

Tra le righe di addio all’attrice, ne emerge anche un ritratto: “Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose”.

“Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei”, prosegue il messaggio condiviso sui social che augura “buon viaggio” all’attrice.

Ketty Roselli, l’esordio dell’attrice

Ketty Roselli è nata a Torino nel 1972, ma da anni viveva a Roma dove è morta dopo una lunga malattia il 29 settembre 2023, all’età di 51 anni.

L’ultimo addio all’attrice si svolgerà proprio nella Capitale, lunedì 2 ottobre alle ore 11:00. “Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista presso il Teatro Marconi”, viene comunicato sui profili social dell’artista.

L’attrice aveva iniziato la sua carriera nel 1996, partecipando ad alcuni programmi televisivi come ballerina. Qualche anno più tardi, nel 2000, Ketty Roselli approda in teatro dove si esibisce in alcuni musical tra cui ‘Jesus Christ Superstar‘, ‘Febbre del sabato sera‘ e ‘Grease‘.

E poi ancora: ‘Serata d’onore‘ con Gigi Proietti e ‘Sweet Charity‘, spettacolo in cui ha recitato con Lorella Cuccarini e Cesare Bocci.

L’arrivo in tv e il ritorno in teatro

I primi anni 2000 sono anche quelli dell’arrivo in televisione dove Ketty Roselli si fa conoscere dal grande pubblico. È il 2009, infatti, quando l’attrice entra a far parte del cast della serie televisiva ‘Centovetrine‘ in cui interpreta il ruolo della dottoressa Flavia Cortona.

Nel 2011 torna in teatro dove interpreta il ruolo di Carmen, nel musical ‘Il mondo di Patty‘. E tra il 2011 e il 2012 partecipa ad altri due musical (‘Sono romano ma non è colpa mia‘ e ‘Tutto suo padre‘) entrando nel cast dell’attore Enrico Brignano.