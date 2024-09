È morta Greta, la bambina col tumore operata in Thailandia. Era stata riportata in Italia con un volo militare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aveva scoperto di avere un tumore al cervello durante una vacanza in Thailandia con i genitori, un quadro oncologico che non le ha lasciato scampo. È morta a 9 anni Greta, la bambina che lo scorso marzo era stata operata d’urgenza a Phuket prima di essere rimpatriata in Italia con un volo speciale messo a disposizione dal Governo. Dopo mesi di ricovero all’ospedale Bambino Gesù di Roma, è deceduta il 30 agosto.

La scoperta del tumore

La scoperta della malattia oncologica fulminante era avvenuta dopo che la bambina aveva avvertito una forte emicrania nel volo verso la Thailandia, dove avrebbe dovuto soggiornare insieme ai genitori e alla sorella minore per festeggiare il compleanno della mamma.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, arrivata nell’isola di Phuket, la bambina era stata sottoposta ad accertamenti clinici che avevano messo in luce un tumore al cervello, ritenuto difficile da curare.

Il rientro dalla Thailandia

I medici thailandesi avevano deciso il ricovero d’urgenza e l’intervento chirurgico per stabilizzare le condizioni di Greta. La storia aveva sconvolto il quartiere di Roma di Colli Aniene dove la bambina viveva con la famiglia, facendo scattare una raccolta fondi tra parenti, amici e le famiglie dei compagni di scuola per fare tornare la piccola in Italia.

Sul caso era poi intervenuto la Farnesina che aveva predisposto un volo dell’Aeronautica militare per fare rimpatriare Greta. Atterrata all’aeroporto di Ciampino l’1 aprile, la bambina era stata subito trasferita nel reparto di Neuro-oncologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è morta.

Il ricordo di Greta

A rendere noto il decesso della piccola Greta è stato il IV Municipio di Roma, che con un post sui social ha espresso il cordoglio di tutta la comunità: ““Il Presidente, La Giunta, il Consiglio e i dipendenti del IV Municipio si stringono al dolore della famiglia Teseo-Russo per la scomparsa della piccola, grande guerriera Greta” si legge sul profilo Facebook ufficiale.

“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e ci uniamo al dolore delle dipendenti dell’asilo nido del IV Municipio Baby 2000, della comunità scolastica dell’IC Balabanoff e di tutto il quartiere di Colli Aniene” è stato il messaggio dell’amministrazione. I funerali della piccola Greta sono previsti nel pomeriggio di martedì 3 settembre, nella chiesa di Santa Bernadette Soibirous.