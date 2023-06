È morta Flavia Franzoni, moglie dell'ex premier Romano Prodi: aveva 76 anni. Il saluto di Enrico Letta

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Un altro importante lutto ha colpito il mondo della politica: l’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha reso noto che la moglie Flavia Franzoni è morta a 76 anni. In una nota, viene espresso enorme dolore per la scomparsa dell’ex docente.

La nota sulla scomparsa di Flavia Franzoni

Riportata da numerose testate italiane, la scomparsa di Flavia Franzoni è comunicata così dai collaboratori vicini alla famiglia: “Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie“.

Romano Prodi e la moglie Flavia Franzoni nel 2011, in occasione delle primarie del centrosinistra per la scelta del sindaco di Bologna

Al momento, non vengono riportate nel dettaglio le cause del decesso della 76enne, la cui morte sarebbe però arrivata in maniera “improvvisa” stando a quanto specificato dalla nota dell’ufficio stampa.

Chi era la moglie di Prodi, morta a 76 anni

Flavia Franzoni non era naturalmente solo la moglie dell’ex premier Romani Prodi, benché carriera e vita privata abbiano trovato modo di incrociarsi soprattutto nella campagna politica del 1996.

Docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, dalla metà degli anni ’70 fino al 1995 ha lavorato all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata anche direttrice.

Quindi, nel 1996. ha preso parte con il marito alla campagna che ha portato al trionfo dell’Ulivo e alla nomina di Romano Prodi a Presidente del Consiglio per la prima volta. Assieme a lui, nel 2005 ha scritto il libro “Insieme”, che ha ricevuto il premio speciale alla Capri-San Michele, rassegna in ambito cattolico per la narrativa.

Il saluto dell’ex premier Enrico Letta

Come nel caso della morte di Silvio Berlusconi, la scomparsa di una figura di rilievo come quella di Flavia Franzoni viene salutata in queste ore da numerosi esponenti della politica italiana.

Tra i primi ad esprimere il cordoglio si segnala Enrico Letta, ex segretario PD e a sua volta premier come Prodi: “Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio Romano con Giorgio e Antonio” ha scritto su Twitter.

Poi ha aggiunto: “Ripenso ad un’infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato“.