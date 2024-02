È morta a 83 anni la principessa Ira Von Furstenberg: era la nipote di Gianni Agnelli, attrice iconica dei '70

È morta la principessa Ira Von Furstenberg, nipote di Gianni Agnelli, figlia di Clara, sorella dell’Avvocato e del principe Tassilo Fürstenberg. Nata a Roma nel 1940, si fece conoscere nel ruolo di modella fin da giovanissima e come attrice, arrivando a divenire una vera icona del jet-set degli anni ’70. Nel 1955 sposò il Principe Alfonso Ohehnlohe, con cui ebbe due figli, per poi risposarsi con Francesco Baby Pignatari nel 1961. Nel mezzo tante voci su presunte relazioni di prestigio, fa cui quella con Ranieri di Monaco.

Avrebbe compiuto 84 anni nel mese di aprile di quest’anno Sua Altezza Serenissima Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, meglio nota semplicemente come Ira von Fürstenberg.

Sua madre era Clara Agnelli, prima sorella di Gianni, che la ebbe in prime nozze con il principe tedesco Tassilo von Fürstenberg, appartenente a una famiglia di nobile lignaggio: la nonna paterna, infatti, proveniva dalla famiglia più ricca di Ungheria e il nonno era un ambasciatore dell’imperatore Francesco Giuseppe.

Fonte foto: ANSA

Le prime nozze di Ira Von Furstenberg con Alfonso di Hohenlohe-Langenburg

Ira Von Furstenberg si sposò per due volte, in entrambi i casi con uomini più grandi di lei. Le prime nozze furono con Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, quando lei aveva solo 15 anni e lui 28.

Per la seconda volta, invece, convolò a nozze nel 1961 con Francesco Baby Pignatari, con il quale c’erano 12 anni di differenza (lei 21, lui 43). Da sempre protagonista delle cronache rosa, tante furono poi le voci di presunti amori, delle quali la più importante fu legata al nome di Ranieri di Monaco. Una relazione mai confermata, quella con il principe, con il quale Von Furstenberg ha invece ammesso di aver coltivato un’amicizia importante.

La carriera nel cinema e nella moda

“Ho recitato in 28 film, da Lattuada a Bolognini, ma non di prima qualità; di tanti non ricordo nemmeno il titolo. Fu la mia malattia, essendo una donna molto ambiziosa” aveva dichiarato di recente Von Furstenberg al Corriere della Sera. Nel suo curriculum anche un Festival di Sanremo come co-conduttrice insieme a Enrico Maria Salerno, era il 1970.

Una carriera nello showbiz iniziata molto presto, a 13 anni, quando fece da indossatrice per Pucci. Nel mezzo, anche la possibilità di impersonare “Barbarella” al posto di Jane Fonda e di recitare in un film erotico di Tinto Brass. Strade che non furono mai percorse. “Come faccio, ho due figli, mi ammazzeranno!” si diceva la principessa.

La tragedia del figlio Christoph

Oltre alla prematura scomparsa del fratello Egon, Ira von Fürstenberg ha dovuto affrontare la tragedia terribile della perdita di un figlio, Christoph, nel 2006. L’uomo fu trovato morto in una cella nel carcere di Bangkok: Von Fürstenberg raccontò di averlo visto irriconoscibile, magro e rasato, tra cinquanta detenuti in condizioni degradanti.

Christoph era stato accusato di falsificare un visto sul passaporto. Nonostante le battaglie di Ira per liberarlo, suo figlio morì dopo quattro giorni. Un dramma che segnò profondamente il resto della vita della principessa.