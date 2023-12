È deceduto all’età di 51 anni il principe Costantino del Liechtenstein, è mistero: “Una morte improvvisa”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È morto in maniera improvvisa il principe Costantino del Liechtenstein. La Casa Principesca ha annunciato il decesso, senza un’apparente causa (non specificata al momento), del principe di appena 51 anni. Costantino era il terzo figlio del principe regnante Hans-Adam II e padre di tre figli. Il giorno dopo il decesso (avvenuto il 5 dicembre 2023), il Parlamento del Liechtenstein ha reso omaggio all’uomo con un minuto di silenzio.

L’annuncio della Casa Principesca

Lutto in Liechtenstein. Il terzogenito, settimo in linea di successione, è morto all’età di 51 anni. L’annuncio della Casa principesca ha descritto la morte come inaspettata. Si legge:

La Casa Principesca si rammarica di annunciare che il principe Constantin von und zu Liechtenstein è deceduto inaspettatamente il 5 dicembre 2023.

Nel comunicato della Casa Reale si apprende così, a distanza di alcuni giorni rispetto al Liechtenstein, della dipartita dell’uomo, padre di tre figli.

Chi era il principe Costantino?

Nato a San Gallo il 15 marzo del 1972, il principe Costantino era il terzo figlio del principe regnante Hans-Adam II. Per linea di successione era il settimo a poter diventare regnante, uno dei motivi per i quali ha studiato e vissuto senza il peso del futuro compito.

Il principe si è laureato in Giurisprudenza a Salisburgo e ha lavorato a lungo nel settore bancario. Negli ultimi anni, grazie e non solo all’esperienza acquisita nel campo, si è occupato di gestire il patrimonio di famiglia. Era infatti il presidente del consiglio di sorveglianza della Liechtenstein Group AG e membro del consiglio di amministrazione della Liechtenstein Group Holding AG.

Il minuto di silenzio

Il Parlamento regionale ha osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio al principe Costantino. L’amministrazione Benno Elbs ha quindi rivolto parole di cordoglio alla famiglia e alla popolazione.

“Con grande tristezza ho appreso oggi della morte del SD Principe Costantino del Liechtenstein. A nome dell’arcidiocesi di Vaduz desidero esprimere le mie più sentite condoglianze al principe SD Hans-Adam II, alla moglie del defunto, la principessa Marie, e ai loro figli il principe Moritz, la principessa Georgina e il principe Benedikt”