Duplice omicidio a San Candido, killer morto in ospedale dopo blitz delle forze speciali: chi sono le vittime

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto all’ospedale di Bolzano Ewald Kühbacher, l’uomo che nella notte fra il 17 e il 18 agosto ha ucciso il padre e la vicina di casa a San Candido, in val Pusteria, per poi barricarsi in casa. In seguito durante il blitz delle forze speciali si è sparato in gola, quindi il decesso diverse ore dopo.

Duplice omicidio a San Candido

Sono state ore di terrore quelle vissute a San Candido (Bolzano), in Alto Adige, tra la notte di sabato 17 e la mattina di domenica 18 agosto.

Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere del Trentino, attorno alla mezzanotte, Ewald Kühbacher, 50 anni, ha ucciso a colpi di fucile l’anziano padre.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il duplice omicidio a San Candido, in provincia di Bolzano

Poi ha ucciso una vicina di casa di 50 anni, intervenuta dopo aver sentito i rumori provenienti dall’appartamento di Kühbacher.

L’uomo, ex guardia giurata che lavorava come panettiere, si è quindi barricato in casa e dalla finestra della sua abitazione ha iniziato a sparare contro i veicoli dei carabinieri e dei vigili del fuoco giunti sul posto.

L’irruzione e la sparatoria

La Protezione civile ha quindi emesso un’allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case, sospese anche le corse di treni e autobus nella zona.

Sul posto sono quindi arrivate le forze speciali dei carabinieri: domenica mattina, dopo alcune ore di stallo, le teste di cuoio del GIS hanno fatto scattare il blitz.

I militari hanno fatto irruzione nel condominio, trovando il corpo della vicina di casa sul pianerottolo, e poi nell’appartamento di Kühbacher.

C’è stata quindi una sparatoria, nel corso della quale è rimasto ferito non in modo grave un carabiniere. Il killer si è quindi chiuso in una stanza, dove ha rivolto l’arma contro sé stesso e ha esploso un colpo.

Trasportato all’ospedale di Bolzano, l’uomo è morto diverse ore dopo, nel pomeriggio, come riporta Ansa.

Chi sono le vittime

Nell’appartamento è stato trovato il corpo senza vita di Hermann Kühbacher, 90 anni, il padre dell’omicida. L’anziano, ex guardiacaccia, aveva perso la moglie nel 2019 ed era semi invalido.

L’altra vittima si chiamava Waltraud Jud, aveva 50 anni ed era una vicina di casa del killer. Lavorava per la società FTI di San Candido ed era segretaria della banda musicale del paese.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i carabinieri e la procura di Bolzano, c’è ancora tanto da chiarire sulla vicenda.

Non si ancora cosa abbia scatenato la furia omicida del 50enne, che abitava con il padre nel loro appartamento in via San Corbiniano.

Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto a partire dalla serata di sabato e dal primo omicidio.