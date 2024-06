Duplice omicidio a Orta di Atella vicino Caserta, due uomini uccisi in un agguato in strada. Indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Duplice omicidio nel Casertano. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco a Orta di Atella a poche decine di metri l’uno dall’altro, in circostanze ancora tutte da chiarire. Uno è stato ritrovato cadavere all’interno di un’auto e l’altro a terra in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini, si ipotizza un agguato.

Duplice omicidio a Orta di Atella vicino Caserta

Il duplice omicidio si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno, tra Orta di Atella e Succivo, in provincia di Caserta.

Secondo quanto riporta Ansa, i corpi senza vita dei due uomini sono stati ritrovati dai carabinieri attorno alle 15 nei pressi dell’uscita dell’asse mediano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il duplice omicidio tra Orta di Atella e Succivo, in provincia di Caserta

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marcianise, che indagano per fare luce su quanto accaduto.

I due in auto, ipotesi agguato

Al momento le informazioni sono poche ma secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un agguato in piena regola.

I due viaggiavano a bordo di una Bmw bianca. Uno è stato trovato morto all’interno dell’auto, riverso in una pozza di sangue sul lato passeggero.

L’altro è stato trovato in strada a una decina di metri di distanza, sarebbe stato raggiunto dai colpi mentre tentava di fuggire.

Le indagini

Come riporta Fanpage, il duplice omicidio è avvenuto in una strada molto trafficata, in mezzo a tante auto che si sono subito fermate.

In corso le indagini: i carabinieri, giunti sul posto assieme al personale della scientifica, il medico legale e il magistrato di turno, stanno eseguendo i rilievi e ascoltando le testimonianze dei presenti per cercare di ricostruire quanto accaduto.

L’identità delle due vittime non sono state ancora rese note. Come detto, viste le modalità, si ipotizza un agguato di camorra.