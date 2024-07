Due vigili del fuoco morti a Nova Siri mentre spengono l'incendio, uccisi dalle fiamme nella vegetazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia a Nova Siri. Due vigili del fuoco che erano intervenuti per spegnere un incendio boschivo in provincia di Matera sarebbero morti dopo essere caduti in un dirupo per poi finire circondati dalle fiamme.

Due vigili del fuoco morti a Nova Siri

Nel pomeriggio del 17 luglio due vigili del fuoco che stavano svolgendo un intervento in contrada Cozzuolo, una frazione del comune di Nova Siri, in provincia di Matera, sono morti a seguito di un incidente.

Stando a quanto riportato dal sindaco della cittadina Antonello Mele, i due sarebbero caduti in un dirupo nella zona boschiva in cui stavano intervenendo e sarebbero stati avvolti immediatamente dalle fiamme dell’incendio.

Fonte foto: Tuttocittà

Sul posto sono intervenuti sia i mezzi del 118 che i carabinieri. I soccorsi non hanno però potuto fare nulla per salvare i due vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Volevano salvare una famiglia dall’incendio

Secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica, i due vigili del fuoco morti nel pomeriggio del 17 luglio durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Nova Siri stavano tentando di salvare una famiglia.

Il nucleo era rimasto nella propria casa presso la contrada Cozzuolo, interessata dal rogo, mentre il fronte delle fiamme avanzava mettendola in pericolo. Sarebbe durante queste operazioni che si sarebbe verificato l’incidente.

Nel frattempo prosegue il lavoro dei colleghi delle due vittime per contrastare l’incendio che è divampato in zona. È stato anche disposto l’utilizzo di due aerei Canadair per aiutare i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le reazioni della politica

Reazioni di cordoglio da parte di diverse cariche politiche locali e nazionali alla notizia della morte dei due vigili del fuoco. Tra i primi a esprimere solidarietà il presidente del Senato Ignazio La Russa: “Apprendo con dolore la notizia” ha dichiarato.

A lui si è aggiunto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci: “Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due vigili del fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”.

“Sono profondamente addolorato. Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il corpo nazionale, ricordando il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità” ha aggiunto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi