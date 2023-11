Due uomini stuprano una minorenne in centro ad Arzachena, provincia di Sassari: nessun testimone è intervenuto

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Stupro in centro ad Arzachena. Una minorenne, 17 anni, è stata violentata da due uomini di 26 e 31 anni. Diversi testimoni avrebbero assistito a quanto accaduto e non sarebbero intervenuti: le forze dell’ordine indagano anche su di loro.

Lo stupro in centro ad Arzachena

Una ragazza minorenne di appena 17 anni ha denunciato di essere stata violentata da due uomini nel centro della cittadina sarda di Arzachena, in provincia di Sassari, nella serata del 21 ottobre 2023.

Secondo quanto riscontrato dalle forze dell’ordine, i responsabili sarebbero due uomini di 26 e 31 anni, ma l’attenzione dei carabinieri non si è concentrata soltanto sugli autori dello stupro.

Sotto indagine sarebbero infatti finiti, secondo quanto riporta il sito di informazione ‘Tgcom24’, anche diversi testimoni del reato che avrebbero assistito ma non sarebbero intervenuti per salvare la ragazzina.

Le indagini e i testimoni

Le indagini sono partite dalla denuncia della ragazza, che ha trovato il coraggio di segnalare ai carabinieri di Arzachena quanto accaduto la notte del 21 ottobre scorso. Dopo alcuni giorni di indagini, le forze dell’ordine hanno individuato i sospetti responsabili dello stupro.

Si tratta di due cittadini marocchini senza fissa dimora, rispettivamente di 26 e 31 anni che, una volta riconosciuti dalla vittima come i suoi aggressori, sono stati immediatamente arrestati e portati nel carcere Bancali di Sassari a seguito dell’udienza di convalida del fermo.

Le indagini dei carabinieri non si sono limitate però agli autori del furto, ma hanno anche identificato un altro gruppo di persone di origine nordafricana che erano presenti in centro a Arzachena quella sera. Questi avrebbero infatti assistito allo stupro ma non avrebbero fatto nulla per fermare gli aggressori.

Il commento del sindaco

Su quanto accaduto la sera del 21 ottobre è intervenuto anche il sindaco di Arzachena, testimoniando lo sgomento della cittadina della Gallura quando la notizia dell’avvenuto stupro e dell’arresto dei responsabili si è diffusa.

Il sindaco Roberto Ragnadda ha commentato l’accaduto parlando di un “Episodio vergognoso e indegno che colpisce tutti. Esprimo vicinanza alla vittima e alla sua famiglia” ha concluso poi in una nota diffusa alla stampa.