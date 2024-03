Due tragici incidenti in provincia di Trapani in poche ore: morti una 23enne in centro e un 64enne a Valderice

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Due incidenti stradali mortali sono avvenuti in provincia di Trapani, a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Una 23enne ha perso la vita in via Virgilio, nel centro della città siciliana, mentre era alla guida della sua auto. Un motociclista di 64 anni, invece, è morto a Valderice mentre percorreva la strada statale 187, in direzione Buseto Palizzolo.

L’incidente a Trapani, in via Virgilio

Nella mattinata di sabato 30 marzo una ragazza di 23 anni ha perso il controllo della sua Seat Ibiza mentre percorreva la centralissima via Virgilio a Trapani, finendo la sua corsa contro un albero e scontrandosi con una Bmw in sosta. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

L’impatto è stato violentissimo e la giovane è morta sul colpo. Si chiamava Alice Culcasi. Una volta sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Per estrarre il suo corpo dall’abitacolo dell’auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

La ragazza stava tornando a casa

L’incidente è avvenuto alle 5.30 nel tratto tra via Sebastiano Amodeo Tito Marrone e via Gian Salvatore Cassisa.

Pare che la ragazza stesse per raggiungere la sua abitazione, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata.

La vittima abitava alle spalle del luogo dove si è verificato l’incidente. Per raggiungere la sua casa avrebbe dovuto svoltare e immettersi su via Salvatore Cassisa. Tra le ipotesi, un malore o un colpo di sonno.

L’uomo di 64 anni morto a Valderice

Si tratta del secondo incidente mortale in meno di 24 ore in provincia di Trapani.

Attorno alle 17.30 di venerdì 29 marzo, infatti, un 64enne ha perso la vita nel Comune di Valderice, lungo la statale 187 tra Buseto e Trapani.

La 23enne ha perso la vita in via Virgilio, nel centro di trapani, mentre il motociclista di 64 anni è morto a Valderice

La vittima di chiamava Salvatore Lo Bue e viaggiava in sella ad una moto Honda.

Lo Bue non è riuscito a governare il mezzo dopo che, nell’affrontare una curva, la ruota dell’Honda ha toccato del pietrisco che si trovava lungo la carreggiata, facendolo probabilmente sbandare. L’impatto con l’asfalto è stato fatale.