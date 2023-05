Due tir di traverso in galleria sull'autostrada A26 verso Genova: forse un guasto ai freni, traffico bloccato

Incidente avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A26, tra Ovada e Masone, dove due tir si sono scontrati, finendo per bloccare l’intera carreggiata, provocando una coda di diversi chilometri.

L’incidente sulla A26

Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 15 di oggi, venerdì 19 maggio, sull’autostrada A26, all’altezza di Masone, comune della città metropolitana di Genova, in Liguria.

Due mezzi pesanti, per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti in un incidente in galleria, all’altezza del km 16 della A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e Masone, in direzione di Genova Pra’.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è avvenuto l’incidente nel quale sono rimasti coinvolti due tir, che hanno bloccato l’intera carreggiata dell’A26 in direzione Genova, causando diversi km di coda

Uno dei due tir, in seguito allo scontro, è rimasto di traverso sulla carreggiata, finendo per bloccare completamente il passaggio e causando diversi chilometri di coda.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’evento, come specificato in una nota di Autostrade per l’Italia, sono prontamente intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Nei minuti successivi l’incidente una lunga coda di macchine è andata formandosi, superando in poco tempo i 6 km di coda. Tutte le vetture provenienti da Alessandria e dirette verso la riviera ligure sono state deviate sulla Diramazione Pedrosa-Bettole, quindi in A7 verso Genova.

In seguito alle operazioni di soccorso non sono stati registrati feriti. Al lavoro gli agenti delle forze dell’ordine, impegnati nei rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

La dinamica dello scontro e la ripresa del traffico

Secondo i primi dati raccolti dai militari presenti sul luogo dell’incidente, all’origine dello scontro potrebbe esserci un improvviso guasto ai freni sopraggiunti per uno dei due tir coinvolti.

Sempre con una nota sul proprio sito, Autostrade per l’Italia ha comunicato che “Poco dopo le ore 16:30 […] è stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 16 in galleria che ha visto coinvolto due mezzi pesanti”

“Sul luogo dell’evento – conclude la nota – attualmente il traffico circola su 3 corsie e si registrano 4 km di coda in diminuzione verso Genova Voltri”.