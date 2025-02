Due ragazzini provano a rapinare un negozio a Perugia con fucile a pallini e pistola giocattolo: denunciati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati denunciati per tentata rapina a Perugia, dopo aver cercato di sottrarre denaro al titolare di un centro commerciale a Castel del Piano. I giovani, entrambi nati nel 2010, sono stati fermati dalla Polizia di Stato.

L’episodio

Come riporta il sito della Polizia di Stato, due ragazzi sono entrati nel negozio armati di un fucile a pallini di plastica e hanno colpito il titolare al volto. Dopo un primo allontanamento, sono tornati e uno di loro ha estratto una pistola giocattolo, intimando al titolare di consegnare il denaro in cassa.

La reazione del titolare

Di fronte al rifiuto del titolare, i giovani si sono allontanati dal centro commerciale. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

Il ritrovamento

I due minorenni sono stati rintracciati in un parco vicino e, interrogati, hanno confermato i fatti, indicando il luogo dove avevano nascosto la pistola giocattolo.

Le conseguenze

Portati in Questura per le procedure di rito, i ragazzi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Perugia presso il Tribunale dei Minorenni per i reati di tentata rapina in concorso e molestie e disturbo alle persone. Gli oggetti utilizzati sono stati sequestrati.

Fonte foto: IPA