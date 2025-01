Due ragazzi morti in un incidente stradale a Vignola vicino Modena, auto si schianta contro un muretto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Schianto mortale nel Modenese. Due ragazzi di 18 e 24 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Vignola, feriti altri tre giovani. L’auto sulla quale viaggiavano i cinque è uscita di strada andando a schiantarsi contro un muretto per poi ribaltarsi. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Tragico incidente stradale a Vignola

Ansa riferisce che il grave incidente stradale è avvenuto nella serata di domenica 19 gennaio, poco dopo le 21, a Vignola, in provincia di Modena.

L’impatto è avvenuto in via per Sassuolo, in un tratto di rettilineo, a schiantarsi è stata un’auto con a bordo cinque ragazzi.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze e l’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Morti due ragazzi di 18 e 24 anni

Gravissimo il bilancio dell’incidente: due morti e tre feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Il Resto Carlino riporta che le due vittime si chiamavano Idris Kreshpaj, di 18 anni, e Rida Sidrine, 24 anni, entrambi residenti a Marano sul Panaro (Modena).

Feriti gli altri tre giovani che viaggiavano a bordo dell’auto: uno è stato trasportato in gravissime condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

Meno gravi gli altri due, tra cui un 17enne, che sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara a Modena.

La dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione non ci sarebbero altre auto coinvolte, il conducente della vettura avrebbe fatto tutto da solo.

Il giovane alla guida avrebbe perso il controllo della macchina, che è finita fuori strada andando a schiantarsi contro la recinzione in muratura di un’abitazione, per poi ribaltarsi più volte sulla carreggiata.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. È probabile che l’auto viaggiasse a velocità sostenuta in quel tratto di rettilineo.