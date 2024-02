Due pistole mitragliatrici M12 rubate da un'auto dei carabinieri a San Nicolò di Argenta vicino Ferrara

Avevano lasciato dentro la volante due pistole mitragliatrici e altro equipaggiamento per calmare una lite in una casa di San Nicolò di Argenta, ma al loro ritorno non hanno trovato più nulla. Probabilmente non avrebbero mai immaginato di essere derubati i carabinieri di una pattuglia del Ferrarese, ai quali nella serata di lunedì sono state sottratte le armi automatiche.

L’episodio a San Nicolò di Argenta

In seguito a una segnalazione, i militari dell’Arma erano intervenuti in un’abitazione della frazione del comune di Argenta, a metà strada con Ferrara, per una lite in famiglia.

Secondo quanto appreso da Ansa, mentre i carabinieri erano impegnati in casa, qualcuno avrebbe rubato dalla loro auto di servizio due pistole mitragliatrici M12 in dotazione all’Arma, alcuni caricatori con proiettili, manganelli e altro materiale che si trovava nel veicolo.

La posizione della frazione di San Nicolò di Argenta, a metà strada con Ferrara, dove è avvenuto il furto delle pistole mitragliatrici ai carabinieri

Immediato l’allarme lanciato dai carabinieri, dal quale sono partite subito le indagini. Da quanto riportato da Ansa, parte della refurtiva sarebbe stata ritrovata, ma non è ancora chiaro se siano state recuperate anche le due pistole mitragliatrici.

Le pistole mitragliatrici rubate dall’auto dei carabinieri

La Beretta M12 è la storica arma automatica in dotazione ai carabinieri e ad altre forze dell’ordine che si vede spesso imbracciata dai militari nei posti di controllo. Si tratta di una pistola mitragliatrice con munizioni da 9mm Parabellum.

Ideata dal colosso italiano produttore di armi nel 1959, fu progettata nel secondo dopoguerra per sostituire il moschetto automatico Beretta e fabbricata dal 1961 fino al 2004.

La Beretta M12

La M12 fu venduta anche a polizie ed eserciti stranieri in Centroamerica ed in alcuni Paesi arabi, in Brasile e in Indonesia. Dai canali di traffico d’armi provenienti dall’estero finì anche tra le mani dei gruppi terroristici degli anni Settanta, come dimostrato, ad esempio, dal suo utilizzo da parte delle Brigate rosse nel sequestro di Aldo Moro.

Da diverso tempo le forze dell’ordine stanno valutando la sostituzione di questo tipo di arma automatica, considerata ormai obsoleta in confronto ai fucili d’assalto moderni.