Due persone morte investite dal treno a San Zeno Naviglio vicino Brescia, possibili ritardi e cancellazioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Due persone, un uomo e una donna, sono morte a San Zeno Naviglio, vicino Brescia, dopo essere state investite da un treno. L’incidente ha provocato disagi sulla circolazione ferroviaria, attualmente sospesa sull’asse diretto da Brescia verso Parma, tra S. Zeno e Montirone. Sul posto sono intervenuto i soccorsi e gli agenti della Polfer.

Due persone morte a San Zeno Naviglio (Brescia)

Sarebbero un uomo e una donna le due persone morte nella giornata di oggi – lunedì 24 giugno 2024 – intorno alle ore 13 a San Zeno Naviglio, comune della provincia di Brescia, in Lombardia, distante neanche 10 chilometri dal capoluogo.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato da Prima Brescia, poco dopo le 13 è scattato un allarme per due persone investite da un treno lungo la linea ferroviaria tra Montirone e San Zeno.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona tra San Zeno Naviglio e Montirone, in provincia di Brescia, dove due persone sono morte investite da un treno

Ancora tutta da chiarire la dinamica, ma non è escluso un gesto estremo da parte della coppia, che avrebbe lasciato l’auto a poca distanza dal punto dell’impatto, nei pressi di via Belleguardello, nel comune di Montirone (Brescia).

La coppia investita dal treno

Sul luogo della tragedia, in seguito alla chiamata ad Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sono accorsi gli agenti della Polfer, i Vigili del fuoco di Brescia e il personale medico, accorso con diverse ambulanze e il supporto dell’elisoccorso.

Non c’è stato però nulla da fare per la coppia: l’uomo e la donna sono stati ritrovati già privi di vita, e gli operatori sanitari accorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della Polfer sono invece al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’avvenimento. Non è escluso, come riportato dal Corriere della Sera, che si sia trattato di un gesto estremo: i due avrebbero prima tentato il suicidio collegando un tubo allo scappamento dell’auto, per poi decidere di gettarsi sulle rotaie al passaggio del treno.

I disagi sulla linea ferroviaria

Come comunicato da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) sul proprio sito, “dalle ore 13:00 sulla linea Brescia – Parma la circolazione ferroviaria è sospesa tra S. Zeno e Montirone per l’investimento di una persona da parte di un treno. In corso l’intervento delle autorità competenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti, limitazioni e cancellazioni”.

Sono quindi due le direttive coinvolte: Brescia-Cremona e Brescia-Parma. Per sopperire al disagio per i viaggiatori, Trenord ha attivato dei collegamenti alternativi con gli autobus.