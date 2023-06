Due morti per gli spari davanti a un McDonald's in Florida: duplice omicidio, cadaveri trovati nel parcheggio

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Due persone sono state trovate morte dopo una sparatoria avvenuta fuori da un McDonald’s in Florida, in pieno giorno. La polizia sta indagando sull’accaduto, ancora avvolto da molti dubbi.

La sparatoria in pieno giorno

Secondo quanto si apprende da un comunicato della polizia di Tallahassee, città capitale della Florida e capoluogo della Contea di Leon, due persone sono state uccise in una sparatoria fuori da un ristorante McDonald’s, nel pomeriggio di giovedì 22 giugno.

I corpi dei due uomini sono stati trovati dagli agenti di polizia nel parcheggio del locale, al 2026 di W. Pensacola Street, vicino alla Florida State University, poco dopo le ore 17.



“Stiamo lavorando molto rapidamente per determinare cosa sia successo e per capire chi è che stiamo cercando“, hanno fatto sapere dal dipartimento di polizia locale.

Il panico nel fast food

L’identità delle vittime non è stata ufficialmente confermata dalle autorità, ma alcuni media locali hanno riferito che si trattava di dipendenti di un vicino autolavaggio.

“Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno scoperto due maschi adulti deceduti nel parcheggio – è quanto scritto nel comunicato rilasciato dal distretto di polizia di Tallahassee – Questa rimane un’indagine aperta e attiva e verranno forniti aggiornamenti man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni”.

McDonald’s ha affermato che nessuno dei suoi dipendenti è stato coinvolto nella sparatoria, ma molte persone hanno udito gli spari e assistito alla scena, scatenando poi per diversi minuti il panico all’interno del locale.

Le indagini della polizia

Alcuni dei clienti del fast food sono poi stati interrogati dagli agenti di polizia, i quali, sapendo che sul momento qualche testimone potrebbe aver preferito andare via o tacere, hanno voluto chiarire nel comunicato che “i detective chiedono a chiunque possa aver assistito all’incidente, ma non ha parlato con un agente sul posto, di chiamare il 850-891-4200. Possono anche rimanere anonimi chiamando Crime Stoppers al 850-574-TIPS”.

“Quando sono entrato nel McDonald’s, c’erano quattro ragazzi che litigavano fuori da un’auto, ma non ho prestato loro attenzione. Quando sono entrato in bagno, ho sentito gli spari uno dopo l’altro” ha detto al Tallahassee Democrat un cliente, che è rimasto chiuso nel bagno per la paura che potesse esserci un uomo armato all’interno del ristorante.

Gli investigatori, che hanno anche esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza del locale, stanno al momento lavorando per identificare e localizzare il sospetto o i sospetti coinvolti nella sparatoria, che è stata rubricata come un caso di duplice omicidio.