Due morti nello schianto del deltaplano tra Forlì e Ravenna: avevano 69 e 32 anni, il racconto dei testimoni

Tragedia nelle campagne tra Filetto e Villafranca, nelle province tra Forlì-Cesena e Ravenna, dove nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile 2023 un deltaplano si è schiantato al suolo provocando la morte di due persone. Le vittime, un istruttore di 69 anni e l’allievo di 32, hanno perso la vita sul colpo. Sull’incidente è stata aperta un’indagine dei carabinieri.

Il decollo e lo schianto del deltaplano

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, appena un’ora dopo il decollo del deltaplano dalla vicina aviosuperficie di Villafranca. Secondo quanto si apprende si trattava di un volo d’esercitazione, col mezzo che aveva sorvolato più volte la zona prima del terribile schianto.

Per cause ancora da accertare, il velivolo è precipitato in un campo agricolo nella zona tra via Minarda e via Del Sale, nella zona tra Filetto e Villafranca. Per i due occupanti del deltaplano non c’è stato nulla da fare, col 69enne istruttore Bernardino Panzacchi e il 32enne allievo Fatjon Garxenaj, di origine albanese, che hanno perso la vita.

A nulla sono valsi, infatti, i tentativi di soccorso del 118 e dell’elimedica di Ravenna, con i due che sono morti sul colpo.

Il racconto dei testimoni

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Forlì che hanno avviato i dovuti rilievi del caso. Sentiti anche alcuni testimoni che hanno raccontato di aver visto il deltaplano in difficoltà prima dello schianto.

Nonostante le condizioni meteo non fossero proibitive, anzi con calma di vento e visibilità ottima, sembra che qualcosa sia andata storta durante il volo in quota. Un testimone ha raccontato di aver visto il velivolo piombare a terra dopo aver effettuato alcuni giri su sé stesso. Poi lo schianto e la tragedia.

Aperta indagine sull’incidente in deltaplano

I carabinieri di Forlì e quelli di Ravenna si sono quindi messi subito al lavoro per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente mortale in deltaplano.

Al momento non si esclude nessuna pista, ma quella più ipotizzabile potrebbe essere quella di una tragica fatalità, con un malfunzionamento al velivolo che ha provocato la perdita improvvisa di quota, gli avvitamenti e il definitivo e violento impatto sul terreno di campagna.