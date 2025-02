Due morti nell'incidente stradale sulla provinciale 82 nel Barese, scontro tra tre auto: chi sono le vittime

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto fra tre auto vicino Bari sulla provinciale 82, nel tratto che collega Acquaviva delle Fonti a Gioia del Colle. Le vittime sono i conducenti di due delle vetture coinvolte nello scontro: un ragazzo di 19 anni e un uomo di 44. Illeso il conducente della terza vettura.

Nella notte incidente in provincia di Bari

La tragedia è avvenuta attorno alla mezzanotte, fra venerdì 21 febbraio e sabato 22. Il ragazzo è deceduto sul colpo, mentre l’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove è poi morto per la gravità delle lesioni.

Dati i danni alle lamiere, pesantemente accartocciate, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con cesoie idrauliche e divaricatori, come riportato da BariToday.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il tratto interessato dall’incidente: la strada provinciale 82 fra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle

Le indagini sull’incidente

Il posto è stato raggiunto dai carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente. Vengono presi in considerazione i segni sull’asfalto, i danni alle automobili e la dichiarazione del terzo automobilista coinvolto, oltre a eventuali testimonianze di altri automobilisti di passaggio.

Il posto è stato raggiunto anche dagli operatori di Pissta (Pronto Intervento Sicurezza Stradale Tutela Ambientale) in servizio nella provincia di Bari per la pulizia del manto stradale. Dopo alcune ore, terminati rilievi e interventi di pulizia, la circolazione stradale è tornata normale.

Altri incidenti nel Barese

Il giorno precedente a Monopoli, sempre nel Barese, una Fiat Punto ha perso il controllo finendo fuori strada e terminando la corsa contro un muretto a secco, per poi ribaltarsi. L’auto ha inoltre abbattuto un palo della segnaletica stradale. L’automobilista ha riportato ferite non gravi.

La settimana prima, sabato 13 febbraio, un uomo è rimasto ferito a seguito di un incidente sulla statale 100, all’altezza dell’uscita per Rutigliano.

La sua auto ha sbandato per poi girarsi su se stessa e terminare la corsa contro un muretto di recinzione. L’uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso.