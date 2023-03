Due morti nell'incidente a Pozzo D'Adda, vicino Milano: auto contro il muro, un uomo e una donna le vittime

Terribile incidente stradale in via Roma a Pozzo D’Adda (Milano): due persone, un uomo e una donna di 66 e 70 anni, hanno perso la vita dopo che si sono schiantati con una Toyota C-HR grigia contro un cancello di una abitazione, all’altezza del civico 42. Le due persone a bordo della vettura non hanno avuto scampo e sono morte sul colpo.

Pozzo D’Adda, i soccorsi vani per salvare le due persone incastrate nelle lamiere dell’auto

La tragedia si è verificata venerdì 24 marzo, poco dopo le ore 11. Restano da appurare le cause che hanno provocato il drammatico incidente.

Si è capito fin da subito che la situazione era tragica. Come spiegato da Milano Today, i primi soccorritori intervenuti sul posto hanno compreso rapidamente la gravità dell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Pozzo D’Adda, il punto in cui è avvenuto l’incidente

Dopo lo scontro, i due viaggiatori sono rimasti incastrati tra le lamiere della vettura. L’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato quattro equipaggi tra ambulanze, automedica ed elisoccorso.

Anche i vigili del fuoco del comando provinciale, con l’Aps di Gorgonzola, sono giunti sul luogo del dramma a sirene spiegate per cercare di estrarre il prima possibile la coppia dall’abitacolo. Per i due, però, non c’era più nulla da fare.

L’arrivo della polizia e dei carabinieri, eseguiti i rilievi

La dinamica e le cause dell’incidente, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli, sono ancora da decifrare e da comprendere. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Pozzo D’Adda mentre i carabinieri di Vaprio D’Adda hanno provveduto a gestire la viabilità nella zona.

Forse l’uomo al volante ha accusato un malore, la donna dovrebbe essere la moglie

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Pozzo, forse il 66enne alla guida della macchina è stato colpito da un malore. La donna accanto a lui dovrebbe essere la moglie.