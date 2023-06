Due morti nell'incendio dopo l'incidente a Favara vicino Agrigento: rimasti intrappolati nell'auto in fiamme

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È di due morti il bilancio del tragico incidente avvenuto sulla Statale 640 in provincia di Agrigento nella tarda mattinata di venerdì 9 giugno 2023. Il sinistro, avvenuto nei pressi del bivio per contrada Scintilia e Favara, è ancora in fase di accertamento, ma le due vittime sarebbero rimaste intrappolate nell’auto mentre quest’ultima era in fiamme dopo l’incidente.

L’incidente e l’auto in fiamme

Il drammatico incidente è stato registrato poco prima delle 13 sulla Statale 640, strada dell’Agrigentino che collega la provincia con Caltanissetta. All’altezza del bivio tra Scintilia e Favara, un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco.

Il violento impatto sull’asfalto ha provocato l’incendio e i passeggeri all’interno della vettura non sono riusciti a fuggire. In attesa di comprendere l’esatta dinamica di quanto successo e soprattutto di chiarire se i due siano morti o meno nell’impatto, le due vittime sono state trovate carbonizzate all’interno dell’abitacolo.

Chi sono le vittime

A perdere la vita, secondo quanto si apprende, sono stati il 75enne Giuseppe Nobile e la 70enne Calogera Stella. Nobile, stando alle prime notizie, era al volante.

In un primo momento, dopo aver appreso della morte di Nobile, si era ipotizzato che la seconda vittima, difficile da identificare, fosse la moglie. Successivamente, però, l’ipotesi è stata esclusa in quanto Nobile era vedovo.

Traffico in tilt sulla statale

A causa dell’incidente, che ha coinvolto una Fiat Panda, sulla Statale 640 è stato bloccato il traffico per permettere i soccorsi. Sul posto, sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì.

Il traffico è stato provvisoriamente bloccato in direzione Nord in avvicinamento al km 18,600, in territorio comunale di Favara – rende noto l’Anas – . Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.