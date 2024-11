Due morti a Raiano in un incidente frontale tra auto, una con a bordo 5 ragazzi: un ferito in gravi condizioni

Due morti e un ragazzo ferito gravemente in un violento incidente avvenuto a Raiano, in provincia dell’Aquila. Le vittime sarebbero due uomini di 50 anni, entrambi a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un altro veicolo in cui viaggiavano cinque ragazzi. Due dei giovani sono stati trasportati in ospedale, uno sarebbe in condizioni serie.

L’incidente a Raiano

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 23 della serata di sabato 2 novembre sera, non lontano dal ristorante “La Quaglia” in via Tratturo, nel comune abruzzese.

Stando alle prime ricostruzioni sullo scontro, una Lancia Y con a bordo cinque ragazza stava procedendo in direzione Sulmona quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata frontalmente con una Fiat 600 nella quale viaggiavano le due vittime.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il territorio del comune di Raiano, in provincia dell’Aquila, dove è avvenuto l’incidente frontale nel quale hanno perso la vita due 50enni

I soccorsi

A perdere la vita due uomini di 50 anni, residenti nei vicini comuni di Castel di Ieri e Acciano.

A lanciare l’allarme è stata una ragazza che procedeva lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha trasportato d’urgenza due dei giovani in ospedale a Sulmona, uno dei quali sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

I carabinieri arrivati sul luogo dell’incidente hanno effettuato i rilievi del caso e sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto e risalire alle eventuali responsabilità. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la procura avrebbe aperto un’indagine con l’ipotesi di omicidio colposo.

L’incidente a Milano

L’incidente mortale si è verificato a poche ore di distanza da un altro schianto avvenuto sempre nella giornata di sabato 2 novembre, che ha provocato un’altra vittima della strada. A Milano un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in uno scontro tra un’auto, una moto e una bicicletta in zona Affori, alla periferia Nord del capoluogo meneghino.

Il ventenne era in sella sulla moto guidata da un amico e sarebbe morto sul colpo. Il conducente del mezzo a due ruote è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, mentre il 69enne in sella alla bicicletta è stato trasportato, in via precauzionale, al Niguarda: in entrambi i casi i feriti non avrebbero riportato gravi conseguenze.