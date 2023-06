Due morti a Bovalino nell'auto precipitata in una scarpata, ferita una terza persona: trasportata in ospedale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Bovalino nella Locride. Un’auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata: le vittime sono un bambino di 11 anni e la sua mamma, ferita e trasportata in ospedale la sorella tredicenne.

Auto finisce nella scarpata

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 giugno, lungo la strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, vicino Locri, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo quanto riporta Ansa, per cause da accertare una Fiat Panda è uscita di strada ed è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri, finendo la sua corsa nell’alveo di un fosso.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente nella Locride, vicino Bovalino

I soccorsi

L’impatto non ha lasciato scampo a due delle tre persone a bordo, rimaste incastrate tra le lamiere dell’utilitaria. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Le squadre di pompieri di Bianco e Siderno hanno lavorato per estrarre i corpi dei passeggeri dall’auto e mettere in sicurezza l’area. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Il bilancio

Due le vittime dell’incidente: una donna di 39 anni che era al volante dell’utilitaria e il figlio di 11 anni. I sanitari del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Salva, ma rimasta gravemente ferita, l’altra figlia di 13 anni. La ragazzina è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Locri.